Mama unui soldat rus trimis să moară în Ucraina, către Putin: ”Vladimir Vladimirovici, răspunde-ne la întrebări!” VIDEO

O rusoaică a denunţat, înaintea unei întâlniri a lui Vladimir Putin cu mame ale soldaților ruși, faptul că urma să aibă loc o reuniune cu ”mame scoase din mânecă, care vor pune întrebările potrivite şi îi vor mulţumi, ca de fiecare dată”, relatează AFP.

”Vladimir Vladimirovici, răspunde-ne la întrebări!”, a tunat această femeie, care vrea să se asigure că fiul său, în vârstă de 20 de ani, nu va fi trimis în mod ilegal pe front. Ea a venit special la Moscova din oraşul Samara, situat la 900 de kilometri est de capitală, cu speranţa de a fi primită la Kremlin. Însă în zadar. ”Îmi imaginez că le este frică să nu punem întrebări stânjenitoare. Dar problema trebuie rezolvată!”, subliniază ea.

Mame şi soţii ale militarilor ruşi mobilizaţi să lupte în Ucraina îi cer lui Vladimir Putin, de săptămâni de zile, pe Internetul rusofon, să-şi respecte promisiunile pe care le-a făcut. Vladimir Putin a declarat vineri, în această întâlnire - cu mame ale unor militari desfăşuraţi în Ucraina - că ”le împărtăşeşte durerea” celor cărora şi-au pierdut fiii şi le-a îndemnat să nu creadă ”minciunile” despre ”operaţiunea militară specială”.

Întâlnirea lui Vladimir Putin cu mame ale soldaților ruși

”Vreau să ştiţi că eu, personal, toţi conducătorii ţării, împărtăşim această durere, Noi ştim că nimic nu poate înlocui pierderea unui fiu”, a declarat el, cu un aer grav. ”Viaţa este mai complicată decât ceea ce vedem la televizor sau pe Internet (...). Sunt multe minciuni”, a subliniat preşedintele rus, în contextul în care rude ale militarilor denunţă pe reţele de socializare condiţiile în care unii dintre aceştia sunt trimişi să lupte.

Kremlinul a dat asigurări - după ce a ordonat o mobilizare parţială, în septembrie - că sute de mii de bărbaţi înrolaţi urmează un antrenament solid, primesc echipamente bune şi nu vor fi trimişi în prima linie.

Însă s-au înregistrat numeroase încălcări - pe front au murit bărbaţi mobilizaţi, au fost imobilizaţi bărbaţi inapţi, taţi ai unor familii numeroase sau bărbaţi prea bătrâni, nu li se dă echipament adecvat şi nu li se asigură o formare adecvată. Această mobilizare - dezordonată -, care a împins puterea să recunoască ”greşeli”, a răspândit frica în rândul rudelor militarilor trimişi pe front.

Vladimir Putin meets with more than a dozen mothers of Russian soldiers fighting in Ukraine.

He also told them to not trust what they saw on the internet or TV. pic.twitter.com/8pGbwN9kMz— Channel 4 News (@Channel4News) November 25, 2022