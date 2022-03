Cel puţin zece persoane, inclusiv copii, au murit într-un atac al ruşilor la Sumy, a anunţat şeful administraţiei regionale din Sumy, Dmitri Jiviţki, potrivit The Kyiv Independent. Jiviţki a făcut anunţul printr-un mesaj video pe Facebook. Atacul aerian al ruşilor a vizat clădiri rezidenţiale.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ţările occidentale că războiul declanşat de ruşi nu se va limita la Ucraina şi că atacarea libertăţilor va afecta restul lumii, relatează cnn.com.

“I’m staying in Kyiv. In my office. I’m not hiding. And I’m not afraid of anyone.”

The comic turned president has truly become a wartime leader. pic.twitter.com/dKbzYWwpbo— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 7, 2022