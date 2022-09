Un tribunal din Rusia a revocat licența Novaia Gazeta, ziar anti-Putin. Redactorul-șef al publicației, laureat al Premiului Nobel pentru Pace

Un tribunal rus a revocat, luni, licenţa de publicare a ediţiei tipărite a ziarului Novaia Gazeta, un pilon al jurnalismului de investigaţie în Rusia, care a fost forţat să îşi suspende publicarea în martie, în urma criticilor aduse conflictului din Ucraina, relatează AFP.

”Tribunalul Basmanni din Moscova a recunoscut ca invalid certificatul de înregistrare (în calitate de mass-media) al versiunii pe hârtie a Novaia Gazeta”, a anunţat ziarul pe contul de Telegram.

Redactorul-şef al Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, a fost în 2021 laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

Dmitri Muratov, Nobel Peace Prize laureate and editor-in-chief of Novaya Gazeta,described the decision as "nonsense and politically ordered". pic.twitter.com/5PbrC943vL— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2022