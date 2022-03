După ce o Universitate din Milano a intenționat să anuleze cursul despre Dostoievski, o altă măsură aberantă a fost luată în Europa.

Anumite instituții europene au dus la extrem sancțiunile adoptate împotriva rușilor. Mai întâi, a fost cazul unei universități cunoscute din Milano, Biccoca, instituție care a intenționat să anuleze cursul despre scriitorul rus Fiodor Dostoievski.

În fața unui val de critici, conducerea universității a cedat și a anunțat că nu se schimbă nimic în programă.

Pe de altă parte, Federația Internațională a Felinelor a anunțat că pisicie rusești nu mai pot participa la competițiile internaționale. Totodată, felinele crescute în Rusia nu pot fi înscrise în registrul pisicilor cu pedigree.

Russian-owned cats have been banned from international competition following the invasion of Ukraine. FIFe (Fédération Internationale Féline) has also ruled that no Russian-bred cat can be imported and registered in its pedigree book outside Russia. pic.twitter.com/8CBHfgGTOZ— CGTN Europe (@CGTNEurope) March 2, 2022