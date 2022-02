Putin, comportament de mojic la adresa lui Zelenski: „Fie că îţi place sau nu, frumoasa mea, trebuie să înduri!“

Kremlinul a încercat să explice marţi o remarcă din ajun a preşedintelui rus Vladimir Putin pe care liderul de la Kremlin a făcut-o într-un moment în care îl critica pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi pe care numeroşi internauţi şi observatori au interpretat-o drept o glumă despre viol, relatează France Presse.

În cursul conferinţei de presă cu omologul său francez Emmanuel Macron, Putin îl atacase pe Volodimir Zelenski pentru că acesta din urmă se arătase critic faţă de unele elemente ale planului de pace în estul Ucrainei, negociat în 2015 între Kiev şi Moscova, cunoscut sub numele de Acordurile de la Minsk.

„Fie că îţi place sau nu, frumoasa mea, trebuie să înduri!“, comentase - în versuri - Vladimir Putin.

Remarca a suscitat o vie dezbatere pe segmentul rusesc de internet, unii dintre criticii la adresa lui Putin denunţând o remarcă prin care era legitimat un viol, pe când alţii au văzut în aceasta mai degrabă un fel de a certa un copil sau o referire la un banc fără perdea din epoca sovietică.

„Preşedintele rus vrea să spună că, atunci când un stat a acceptat să-şi asume nişte obligaţii, trebuie să le şi respecte“, a comentat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Conform site-ului Dslov.ru, remarca făcută de Putin este de fapt o expresie provenită din parafrazarea unor versuri din basmul „Domniţa adormită şi cei şapte voinici“, al lui A.Puşkin, cărora li s-a dat o conotaţie obscenă.

Preşedintele rus este cunoscut pentru remarcile sale controversate. El şi-a comparat de exemplu criticii cu nişte maimuţe sau a afirmat că opozantul său nr.1 Aleksei Navalnîi, care a acuzat de otrăvirea sa Kremlinul, ar fi de mult mort dacă lucrurile ar fi stat într-adevăr aşa.

Fosta soție a președintelui Vladimir Putin, Ludmila, fostă Putina, în prezent Oceretnaia, ar fi dezvăluit că viața cu acesta a fost un coșmar. Potrivit zerkalo.cc, a cărei sursă primară a fost politeka.net, Ludmila ar fi acordat un interviu în care a dezvăluit detalii uluitoare despre căsnicia cu Vladimir Putin.

„M-am căsătorit cu un brav ofițer, dar cu cât deveneam mai apropiați cu atât înțelegeam mai bine că lucrurile pentru care îl iubeam se adevereau a fi imaginare. Era un bărbat sever, aș putea zice „tiran”. Nu ținea cont de dorințele mele. Nu mă observa. Aș zice că avea nevoie de mine doar pentru a susține imaginea unui familist, doar în calitate de mamă a copiilor săi. Îmi este greu să vorbesc despre asta, mă bătea, mă umilea. Viața cu Vladimir era o tortură”, ar fi povestit femeia.

“You may like it or may not, but you've got to put up with it, my beauty”pic.twitter.com/DCZIa1Zblv— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 8, 2022