Ce caută Vladimir Putin în Africa. Mercenarii săi au preluat controlul unei țări și o jefuiesc de bogății

La începutul lunii martie, când invazia Rusiei asupra Ucrainei intra în a treia săptămână, un diplomat rus aflat la aproape peste 4.800 kilometri distanță, în Republica Centrafricană, a făcut o vizită neobișnuită șefului Curții Supreme a acestei țări.

Mesajul său a fost clar: președintele Republicii Centrafricane, pro-Kremlin, trebuie să rămână în funcție, pe termen nelimitat.

Pentru a face acest lucru, diplomatul, Evgheni Migunov, al doilea secretar la Ambasada Rusiei, a susținut că instanța ar trebui să desființeze restricția constituțională care limitează pentru președinte două mandate. El a insistat ca președintele Faustin-Archange Touadéra, care se află la al doilea mandat și se înconjoară de mercenari ruși, să rămână, pentru binele țării.

„Am rămas absolut uimit”, și-a amintit Daniele Darlan, în vârstă de 70 de ani, pe atunci președintele instanței. „I-am avertizat că instabilitatea noastră provine din faptul că președinții doreau să-și facă domnia eternă”.

Republica Centrafricană, stat vasal al Kremlinului

Rusul a rămas neclintit. Șapte luni mai târziu, în octombrie, Darlan a fost înlăturat prin decret prezidențial pentru a deschide calea unui referendum care să rescrie constituția și să elimine limitele mandatului. Acest lucru ar cimenta efectiv ceea ce un ambasador occidental a numit statutul Republicii Centrafricane ca „stat vasal” al Kremlinului.

Odată cu invazia sa în Ucraina, președintele Vladimir Putin al Rusiei a declanșat o nouă dezordine în lume. Ucraina luptă pentru a nu deveni un alt vasal al Rusiei, iar cauza a rezonat în Statele Unite și Europa.

Dar în Republica Centrafricană, Rusia își croiește drum, cu slabă reacție occidentală, iar în capitală, Bangui, se vede deja un alt fel de victorie a Rusiei.

Mercenari ruși, același grup Wagner care luptă acum în Ucraina se îndreaptă spre Republica Centrafricană, o țară bogată în aur și diamante.

Impunitatea lor pare totală în timp ce se deplasează în vehicule nemarcate, cagule acoperindu-le jumătate din fețe și purtând la vedere puști automate.

Marile afaceri miniere și forestiere pe care Wagner le controlează acum sunt un motiv suficient pentru a explica de ce Rusia nu dorește nicio amenințare la adresa unui guvern loial Kremlinului.

De la Bangui, unde forțele Wagner fură și amenință, până la Bria în centrul țării, până la Mbaiki în sud, am văzut mercenarii Moscovei peste tot în timpul unei șederi de două săptămâni și jumătate, în ciuda presiunii exercitate asupra lor de a se roti pentru a lupta în Ucraina, scrie The New York Times.

„Ei amenință stabilitatea, subminează buna guvernare, jefuiesc țara de bogăția minerală, încalcă drepturile omului”, a spus secretarul de stat Antony Blinken despre mercenarii Wagner săptămâna trecută.

Cu toate acestea, deși sunt de temut, rușii sunt adesea salutați ca o prezență mai eficientă în menținerea unei păci fragile decât cei peste 14.500 de soldați din forța de menținere a păcii a ONU cu cască albastră din această țară devastată de război din 2014.

Invazia Ucrainei de către Putin și spirala inflaționistă pe care a generat-o au făcut ca o situație disperată să fie mai disperată în această națiune fără ieșire la mare. Prețurile pentru produsele de bază precum uleiul de gătit au crescut cu 50% sau mai mult. Benzina este acum vândută în recipiente sau sticle de contrabandă, deoarece benzinăriile nu au. Foamea este mai răspândită, în parte pentru că agențiile ONU nu au uneori combustibilul necesar pentru a livra alimente.

Cu toate acestea, mulți centralafricani nu dau vina pe Rusia.

Sătui de ipocrizia occidentală și de promisiunile goale, mulți oameni pe care jurnaliții de la NYT i-au întâlnit erau înclinați să-l susțină pe Putin față de foștii lor colonizatori din Paris. Dacă brutalitatea rusă din Bucea sau Mariupol, Ucraina, îngrozește Occidentul, brutalitatea rusă din Republica Centrafricană este percepută pe scară largă ca un ajutor pentru calmarea unui conflict vechi de un deceniu.

„Când arde casa ta, nu te deranjează culoarea apei pe care o folosești pentru a stinge focul”, a spus Honore Bendoit, subprefectul din Bria, o capitală regională, la aproximativ 450 de kilometri nord-est de Bangui. "Avem calm datorită rușilor. Sunt violenți și eficienți".

Eficienți în distrugerea sau dispersarea grupărilor rebele care au destabilizat de mult țara printr-un război intermitent care a făcut zeci de mii de morți din 2012.

Când Touadera a fost ales în 2016, a avut control efectiv asupra a aproximativ 20% din țară. Din 2017, neîncrezător în propria sa armată și frustrat de o prezență militară franceză pe care a considerat-o ineficientă, a început să se îndrepte către Rusia în încercarea de a restabili controlul asupra zonelor controlate de rebeli.

În acel an, Națiunile Unite au aprobat o ofertă a Kremlinului de a trimite instructori militari pentru Forțele Armate din Africa Centrală. Antrenorii neînarmați s-au transformat în mercenarii înarmați ai lui Wagner.

Un raport al ONU de anul trecut a găsit dovezi ale „forței excesive, crime fără discriminare, ocuparea școlilor și jafurile pe scară largă”.

În semn al veninului tot mai mare al acestui conflict, Evgeni Prigojin, magnatul rus care conduce Grupul Wagner și este apropiat de Putin, a acuzat Franța săptămâna trecută, că a trimis un pachet-bombă care l-a rănit grav pe Dmitri Siti, despre care oficialii occidentali cred că supraveghează exploatarea și transportul de diamante din partea Wagner în Republica Centrafricană. Franța a respins acuzația.

Propaganda rusă duce atacuri anti-occidentale necruțătoare, în mare parte canalizată prin popularul Radio Lengo Songo. Marcelin Eenjikele, un jurnalist de acolo, le-a spus jurnaliștilor de la NYT că nu-i poate lăsa să intre în clădirea radioului pentru că „trebuie să ceară permisiunea controlorilor noștri ruși”.

Un coleg de-al său, care a refuzat să-și dea numele, a strigat: "Suntem o nouă generație. Spiritul de dominație și Războiul Rece s-au terminat pentru noi! Nu vă acceptăm viziunea asupra lumii. Partenerii noștri sunt rușii".