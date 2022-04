Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a suferit „pierderi semnificative de trupe”.

Dmitri Peskov a fost întrebat pe publicația Sky News dacă războiul a fost o „umilire”, având în vedere că Rusia s-a retras din capitală, a pierdut mii de trupe și că președintele Volodymyr Zelensky era încă la putere, arată BBC.

Răspunsul lui: a fost o ”înțelegere greșită” a ceea ce se întâmplă. Oficialul de la Kremlin a mai precizat că Rusia a suferit ”pierderi semnificative de trupe și este o tragedie uriașă pentru noi”.

El a adăugat că retragerea din regiunea Kiev și din nordul orașului Cernihiv a constituit un ”act de bunăvoință” pentru a ”ridica tensiunea” în timpul negocierilor de pace.

Dmitri Peskov a repetat că atacul Rusiei este o ”operație militară specială”, că Ucraina a devenit ”anti-rusă” și Rusia era ”foarte nervoasă” deoarece NATO ”începuse să se îndrepte spre granițele” sale.

Înainte de declarațiile lui Peskov, Kremlinul a declarat că au murit 1.351 de militari. Un oficial NATO, citat în presa americană, a estimat că rușii ar fi pierdut între 7.000 și 15.000 de soldați.

Vladimir Putin's press secretary Dmitry Peskov says it's a "huge tragedy to us" to have lost Russian troops during the war in Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/PGHoFvdewb— Sky News (@SkyNews) April 7, 2022