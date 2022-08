Disperarea regimului de la Kremlin: recrutează soldați la grădiniță. „Mama vine să-și ia copilul și-l trimite pe tata după Lada”

Autoritățile din Rusia au demarat o nouă încercare de recrutare a soldaților din rândul civililor.

De data aceasta, au pus un anunț într-o grădiniță.

„În Rusia, publicitatea serviciului contractual în rândurile ocupanților lui Putin a fost plasată chiar și într-o grădiniță.

Pentru ca mama să vină să-și ia copilul și să-l trimită pe tata după Lada albă”, scrie Nexta.

Pe afișul de recrutare scrie "datorie de război". Cei interesați primesc bani, transport gratuit, cazare, îngrijire medicală, hrană.

Aceștia trebuie să aibă între 18 și 60 de ani. Nu sunt necesare studii superioare (9 clase), dar trebuie să fie apți din punct de vedere militar.

So that mom would come to pick up her child and send dad for the white Lada. pic.twitter.com/fk3fLeeqNR— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2022