Putin continuă ”curățenia” în serviciile secrete: 150 de ofițeri, concediați. Occidentul îi trimite acasă

Liderul de la Kremlin a continuat operațiunea de „curățenie” la FSB, a declarat jurnalistul de investigație Bellingcat Hristo Grozev . Potrivit acestuia, 150 de ofițeri ai serviciului 5, care s-au ocupat de „problema ucraineană”, au fost „epurați”, informează zn.ua.

„Pot spune că o parte semnificativă dintre ei, dacă nu sunt arestați, cu siguranță nu mai lucrează în FSB. Deci epurarea a fost făcută. În câteva zile, sper că vom putea publica ceva nou despre soarta acestor oameni”, a spus Grozev.

El a mai confirmat că fostul șef al Serviciului 5 al FSB, generalul colonel Serghei Beseda, a fost arestat.

Informații în legătură cu aceste mișcări au început să apară încă de la începutul lunii martie, când jurnaliștii relatau că președintele rus a „decapitat” departamentul de informații externe al Serviciului Federal de Securitate, și i-a pus în arest la domiciliu.

„Serghei Beseda, șeful Serviciului, și adjunctul său Bolukh, au fost plasați în arest la domiciliu, potrivit surselor mele din interior”, preciza jurnalistul rus de investigații Andrei Soldatov.

Serviciile de informații occidentale sunt de părere că Putin se așteptase să facă progrese mult mai rapide în invazia din Ucraina, lansată pe 24 februarie.

„Oamenii nu i-au explicat clar președintelui Vladimir Putin realitatea situației”, a declarat sub protecția anonimatului o sursă din serviciul de informații francez, pentru The Moscow Times. Sursa susține că serviciile rusești au făcut tot posibilul ca „Putin să nu primească prea multe vești proaste”.

Lovitură pentru spionajul rus din Europa

După invazia în Ucraina, Rusia a suferit pierderi în rândul armatei, sancțiunile occidentale i-au afectat economia, iar acum a venit rândul spionilor ruși să fie loviți din plin, scrie The Economist, într-un articol în care arată de ce expulzările masive de diplomați din diverse capitale europene - ajunse la un nivel fără precedent - sunt semnificative și au o încărcătură mai mult decât simbolică.

Scopul imediat al expulzărilor este de a pedepsi Rusia pentru invazia sa din Ucraina. Oficiali din FSB, serviciul de securitate al Rusiei, și GRU, serviciul de informații militare, au jucat un rol-cheie în planificarea și desfășurarea războiului. Dar totodată, scopul este de a îngreuna activitatea de bază a serviciilor de informații ale Rusiei: furtul de secrete, scrie The Economist.

Expulzarea spionilor la această scară este fără precedent. Este mai mult decât dublu față de numărul celor expulzați în 2018, când 28 de țări occidentale au expulzat 153 de presupuși spioni ca răspuns la tentativa de asasinare de către Rusia a lui Serghei Skripal, fost ofițer de informații rus care a spionat pentru Marea Britanie.

„Europa a fost terenul de joacă istoric al rușilor și personalul lor diplomatic este întotdeauna extraordinar de mare în multe dintre aceste țări. Am considerat cu adevărat că Europa este un teren de luptă cheie cu rușii”, mărturisește Marc Polymeropoulos, cel care a condus operațiunile CIA în Europa și Eurasia până în 2019.

Prezența serviciilor de informații ruse în unele țări europene a crescut atât de mult, încât a devenit dificil pentru serviciile de securitate locale să țină sub control spionii suspectați și dovediți. Anul trecut, un șef al serviciilor de spionaj germane declara că spionajul rusesc se află la același nivel ca în timpul Războiului Rece.

Înainte de aceste recente expulzări, se estima că existau aproape 1.000 de ofițeri de informații ruși nedeclarați în ambasadele și consulatele din Europa, arată The Economist.

Dar spionajul nu este singura preocupare. Îndepărtarea ofițerilor de informații ajută, de asemenea, ca Europa să fie pusă la adăpost de sabotajul și acțiunile subversive ale Moscovei.

Republica Cehă a acuzat GRU că a aruncat în aer un depozit de arme din țară și cu această ocazie, a expulzat 81 de diplomați ruși (este unul dintre motivele pentru care a expulzat mai puțini diplomați ruși acum, în criza cu Ucraina), America - alți zece, iar alte țări europene - 14.

Acest episod și altele asemănătoare au determinat NATO să facă o evaluare și Alianța a constatat că ambasadele țărilor occidentale erau înțesate de un număr uriaș de ofițeri de informații nedeclarați din cele trei servicii ruse: GRU, FSB și SVR, agenția de informații externe a Rusiei, din care fac parte cea mai mare parte a spionilor din misiunile diplomatice din străinătate.

În plus, de multe ori ofițerii GRU nu pretind că sunt diplomați. Ei sunt trimiși de Moscova sub acoperire neoficială. Presupușii asasini ai lui Skripal au pretins că sunt turiști care vizitau catedrala din Salisbury, amintește The Economist. Totuși, astfel de acțiuni sub acoperire se bazează adesea pe sprijinul ambasadelor locale. De pildă, valizele diplomatice sunt folosite pentru a transporta materiale ilicite peste granițe.

Astfel, scopul îndepărtării diplomaților ruși din Europa nu este doar de a-i împiedica să facă lucruri nedorite. Este, de asemenea, un mod de a-i împiedica să îi ajute și să îi instige pe alții.

Dar nici expulzarea nu este o soluție permanentă, pentru că Rusia are tendința de a trimite înapoi noi spioni pentru a-i înlocui pe cei care au plecat, ceea ce obligă agențiile de contrainformații occidentale să descopere, de la zero, care dintre noii diplomați sunt spioni.

Apoi, mai puțini spioni ruși la New York, Londra sau Paris înseamnă și mai puțini potențiali agenți dubli. Spionajul occidental va încerca să recruteze agenți ruși, pentru că este plauzibil, așa cum s-a întâmplat după invazia sovietică a Cehoslovaciei, în 1968, să existe spioni ruși dezamăgiți de acțiunile Moscovei în Ucraina. Iar războiul din Ucraina este mult mai sângeros decât zdrobirea Primăverii de la Praga.

„Mulți dintre cei care servesc aici au acces la informații și își dau seama pe deplin că Rusia a fost umilită de acest război dezastruos”, spune Jonathan Haslam, istoric al serviciilor de informații rusești. Iar la Moscova, eșaloanele superioare ale FSB-ului par să fie în plină agitație, învinuite de Putin că au furnizat informații nesigure și că din cauza lor operațiunea din Ucraina eșuează.

În plus, spionii ruși detașați în străinătate, precum și familiile lor, se vor fi obișnuit de-acum cu viața din capitalele occidentale. O întoarcere la Moscova din ce în ce mai totalitară s-ar putea să nu fie o perspectivă prea atrăgătoare. „Aliații ar trebui să îi contacteze înainte de a pleca”, este sfatul lui Marc Polymeropoulos.