Pe linia frontului războiului digital al lui Putin cu Ucraina. Mesaje trimise de ruși soldaților ucraineni: „Ucideți-vă comandantul”

De ani de zile, rușii au folosit Ucraina ca un teren de teste pentru un nou tip de război digital. Este Occidentul pregătit, se întreabă jurnalistul Kenneth Rosen care a făcut un reportaj pe linia frontului din Ucraina, publicat de politico.eu.

Primul soldat ucrainean întâlnit este o femeie, Vita, în vârstă de 47 de ani. Stând într-un șanț cu noroi până la glezne, ea strânge la piept un bătrân Kalașnikov și se uită în față.

Peisajul din fața ei: o fâșie de deal plină de mine îngropate, toate acoperite cu un strat proaspăt de zăpadă albă. Câmpul minat este efectiv prima linie a unui război care nu a fost niciodată declarat – dar este în derulare de aproape opt ani.

În partea îndepărtată a câmpului minat se află reduta separatiștilor pro-ruși, care ocupă în prezent zone mari în provinciile Donețk și Lugansk, o zonă din estul Ucrainei cunoscută sub numele de Donbas. Pe partea Vitei este un labirint de tranșee adânci de 2,5 metri, săpat de Forțele Armate ucrainene și plin cu soldați și saci de nisip, cu rame de ferestre formând un baldachin aspru deasupra capului. Spre nord și sud, linia frontului se întinde pe un total de 450 de kilometri.

Vita e pe front de cel puțin doi ani, în Brigada 24 Mecanizată a Forțelor Armate Ucrainene. Vita a aşezat periscopul pe masă.

„Sunt o mulțime de lunetişti acum, așa că încercăm să nu ieșim”, a spus Vita. „Nu poți să-i vezi de aici. Sunt prea departe.”

Comunicații cu telefoane din epoca sovietică

Pe un panou lipit de trunchiul unui copac scria, în ucraineană, „Atenție la lunetist! Inamicul te urmărește!” La câțiva metri în șanț, doi soldați ucraineni se încălzesc la foc. Andrei, 21 de ani, care se afla pe front de un an și-a aprins o țigară și și-a verificat telefonul mobil. „Nu urmăresc știrile. Nu îmi fac multe griji”, a spus el.

„Dacă există un război, atunci va fi un război, iar dacă nu, atunci nu.” Pe un pervaz stăteau două telefoane de câmp TA-57, din epoca sovietică, cu fire rigide, ale căror cabluri trec într-un cuib de fire, apoi ies de-a lungul parapeților șanțului, îmbinate uneori cu bandă.

Configurația de modă veche, îmi spun soldații, este intenționată. Armata rusă care dispune de tehnologie de ultimă oră, și care îi sprijină pe separatiștii din Donbas încă de la începutul conflictului în 2014, poate interfera cu semnalele radio și telefoanele mobile moderne. Fără dispozitive speciale de mesagerie criptate care să evite interferența Rusiei, ucrainenii au recurs la fire greoaie.

Rușii au folosit Ucraina timp de aproape un deceniu ca un teren de probă pentru un tip nou și foarte avansat de război hibrid - un tip de luptă în care se îmbină tradiția digitală, definită printr-o dependență de software, hardware digital și control cognitiv care este extrem de eficient, dificil de contracarat și poate ajunge cu mult dincolo de linia frontului în adâncul societății ucrainene. Este un tip de conflict de înaltă tehnologie despre care mulți experți militari prevăd că va defini războiul viitorului. De asemenea, a transformat Ucraina, în special provinciile ei din est, dar și capitala, într-o zonă uluitoare de instabilitate, dezinformare și anxietate.

Rușii și împuterniciții lor au folosit tehnologia digitală pe câmpul de luptă nu numai pentru a ajuta artileria să lovească țintele rapid, ci și pentru a perturba comunicațiile și a duce un război psihologic, cum ar fi trimiterea de mesaje text de amenințare soldaților. Dincolo de primele linii, rușii au atacat site-urile guvernamentale și au răspândit mesaje de dezinformare dăunătoare în orașe din întreaga țară. Războiul digital este mai periculos pentru societatea ucraineană decât munițiile tradiționale.

În timp ce se pregăteau pentru o invazie în toată regula, soldații ucraineni mi-au spus că forțele ruse și separatiștii sprijiniți de Rusia sunt mai bine poziționați decât au fost vreodată pentru a combina tehnologia cu un potențial asediu. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care desfășoară aproximativ 25 de camere de-a lungul liniei frontale a regiunii de frontieră contestată, a monitorizat în mod constant creșterea echipamentelor rusești de război electronic în Donbas. (Dronele OSCE, care zboară pentru a monitoriza acordurile de încetare a focului, s-au confruntat cu o creștere recentă a interferenței semnalului, de la 16% la începutul anului trecut la 58% până în primăvara aceluiași an, potrivit rapoartelor agenției.)

Ucrainenii luptă din tranșee contra unei unei forțe ruse din secolul 21

În același timp, atacurile cibernetice asupra site-urilor guvernamentale ucrainene cresc în fiecare trimestru, potrivit oficialilor ucraineni. Ucrainenii „trebuie să se concentreze pe pregătirea pentru un război hibrid care include atacuri cibernetice... și utilizarea rețelelor sociale pentru a submina moralul și încrederea în forțele lor”. James Stavridis, amiral de patru stele în retragere al Marinei SUA, care a fost comandantul suprem al trupelor aliate din 2009 până în 2013, a spus recent: „Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este dependența Ucrainei de războiul în tranșee în fața unei forțe ruse din secolul 21.”

Mulți din armata americană își fac griji și cu privire la propria capacitate de a ține pasul cu stilul de război hibrid al Rusiei. Capabilitățile digitale ale guvernului rus nu seamănă cu nimic cu cele cu care s-a luptat armata americană în timpul lungilor războaie din Irak, Afganistan și Siria.

Stând într-un șanț într-o zi friguroasă de februarie, alături de telefoane din vremea sovietică, periscoape, bețe cu fâșii de pânză legate la capăt pentru a stinge focul, stocuri de puști Kalashnikov și cărucioare de mână cu sârmă toate aceste anacronisme se simt ciudat în fața acestui nou tip de război.

Un alt bărbat s-a apropiat. A făcut parte dintr-o echipă de recunoaștere. Le-a ordonat soldaților care aveau locația telefonului mobil pornită să îl închidă imediat. „Dispozitivele radio ale separatiștilor sunt reglate în unități și localizează telefoane”, a spus el.

Pericolul telefoanelor mobile pe front

Brigada 24 a aflat pentru prima dată despre pericolul portului telefoanelor mobile pe linia frontului cu ani în urmă. Pe 11 iulie 2014, în orașul Zelenopillia, la aproximativ opt kilometri de granița ucraineană cu Rusia, brigada plănuise să întrerupă linia de aprovizionare a separatiștilor din Donbas când războiul electronic i-a luat prin surprindere.

Martorii mi-au descris scena: Mai întâi a venit zumzetul unui vehicul aerian fără pilot capabil să cloneze rețelele celulare pentru a localiza telefoanele mobile active, urmat de atacuri cibernetice împotriva sistemelor de comandă și control ucrainene. Sistemele de comunicații ale ucrainenilor au fost dezactivate, forțele ucrainene nu au putut să se coordoneze între ele. Apoi, sistemele de rachete cu rază scurtă de acțiune din interiorul Rusiei au dezactivat două batalioane, inclusiv tancuri T-64 și vehicule amfibii pe șenile. Trei camioane care transportau trupe au explodat. Atacul a ucis 30 de ucraineni și a rănit sute și a durat aproximativ două minute.

Andri Rimaruk, 41 de ani, care a servit timp de 18 luni, în 2015 și 2016, ca soldat în Forțele Armate ucrainene, mi-a spus cum în timpul serviciului său activ, a primit mesaje text de la separatiștii susținuți de ruși.

„Soldat, du-te acasă“, „Soldat, ucide-ți ofițerul comandant”. „Predați-vă, vă vom învinge oricum, acesta este pământul nostru și voi sunteți fasciști ucraineni”.

Acesta a fost ultimul mesaj primit de Rimaruk în primăvara anului 2016, în timp ce stătea la periferia Horlivka, un oraș miner și producător de cocs din Donețk de-a lungul liniei frontului. La câteva zile după ce a primit mesajul, a avut loc un incident armat soldat cu victime în rândul colegilor lui.

Forțele susținute de Rusia ar putea desfășura o astfel de propagandă personalizată și de urmărire a locației datorită utilizării dronelor, dar și controlului asupra turnurilor de telefonie mobilă și a companiilor de telefonie mobilă care oferă acoperire în mare parte a Ucrainei. În timp ce oficialii și soldații ucraineni au declarat că și-au întărit securitatea comunicațiilor interne din 2014, cu ajutorul radiourilor portabile L3 Harris securizate trimise de NATO și SUA, vulnerabilitățile rămân.

Rusia a masat echipament electronic la granița cu Ucraina

Între timp, armata rusă a mutat mai multe echipamente de război electronic la granițele cu Ucraina, cum ar fi Leer-3 RB-341V, un sistem bazat pe drone care poate monitoriza rețelele celulare și de transmisie de date, poate suprima comunicațiile fără fir, poate localiza surse de emisii electromagnetice și chiar trimite mesaje text soldaților din prima linie.

Armata ucraineană are puține echipamente care să poată replica sau să lupte împotriva acestor atacuri. Trupele s-au bazat pentru o mare parte a conflictului pe donații generoase de la voluntari și pe eforturile organizațiilor neguvernamentale pentru orice, de la armuri tactice până la drone și arme antidrone și sisteme avansate de camere de recunoaștere. Fără investiții guvernamentale majore în echipamente, membrii serviciilor ucrainene și analiștii occidentali se îndoiesc că Ucraina va fi capabilă să reziste atacurilor digitale susținute care vin odată cu o invazie rusă.

„Nu poți separa armata de economie de tehnologie. De aceea ei îl numesc război hibrid. Rusia, dețin sau operează companii de telefonie mobilă ucrainene, bănci, electricitate”, mi-a spus Oleksandr Daniliuk, fostul secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. „Nu trebuie să pirateze nimic. Este un război secret condus de agenți de influență.”

Nu trebuie să pirateze nimic poate face parte din strategia militară a Rusiei, dar hackerii lucrează din greu. Moscova s-a sofisticat în fluiditatea cu care încorporează atacurile cibernetice în tacticile sale militare și de perturbare socială, stârnind panică și provocând ocazional daune grave infrastructurii și pierderi financiare.

În timp ce atacurile la scară largă fac titluri în presă, atacurile mai mici contribuie la o întrerupere susținută a serviciilor și infrastructurii municipale și guvernamentale. Ucraina a fost victima a aproximativ 288.000 de atacuri cibernetice în primele 10 luni ale anului 2021, potrivit estimărilor oficiale ale guvernului ucrainean.

Serviciul de securitate al guvernului, care se luptă să prevină aceste atacuri, vrea să centralizeze securitatea pe internet într-un efort de a consolida apărarea cibernetică a țării. Dar sectorul privat al Ucrainei, care tinde să plătească mai mult pentru specialiștii IT și să aibă mai multă expertiză cibernetică, este reticent să colaboreze cu un guvern care s-a dovedit atât de vulnerabil la incursiuni.

De asemenea, nu a ajutat faptul că Ungaria a blocat cererile Ucrainei de a adera la centrul de apărare cibernetică al NATO. (Și companiile private și Budapesta au interese comerciale cu Rusia.) Între timp, țara se pregătește pentru o ofensivă cibernetică majoră în cazul unei invazii fizice a Rusiei. În februarie, Casa Albă și-a trimis cel mai înalt oficial care se ocupă de securitatea cibernetică la NATO pentru a se pregăti pentru perturbările provocate de atacurile cibernetice rusești împotriva Ucrainei.

Dezinformarea rusă a otrăvit și divizat societatea ucraineană

Jurnalistul Kenneth R. Rosen spune că a părăsit Donbasul exact când spațiul aerian din jurul Mării Negre a devenit o zonă virtuală de excludere a zborului și a călătorit în orașul Kramatorsk, de unde a luat un tren spre Kiev.

Chiar și atât de departe de linia frontului, efectele războiului digital erau încă vizibile a constatat jurnalistul. Dezinformarea a creat probleme în societatea ucraineană. O femeie din Kiev mi-a spus că a fugit de acasă din Donbas după ce separatiștii au preluat controlul, dar nu a putut găsi de lucru sau asistență în capitală din cauza zvonurilor că cei din Donbas nu au contestat preluarea rusă. Oamenii din Kiev au considerat-o drept „hoț” și „străin”.

Teoriile conspirației sunt răspândite în țară: într-o plimbare printr-un oraș mic de lângă linia frontului, un bărbat în vârstă mi-a spus: „Evreii și masonii ne-au împărțit”. Dezinformarea nu i-a ocolit nici pe soldații ucraineni. În timpul unei călătorii cu mașina, soldații au discutat despre „problema evreiască”. În același timp, ei au continuat să dea vina pe diaspora azeră pentru necazurile țării.

Pentru a răspândi diviziunea în Ucraina, Kremlinul se bazează pe ceea ce unii experți au numit un „foc al minciunii”, o tehnică de propagandă care bombardează publicul cu o mulțime de minciuni și teorii ale conspirației, fie prin intermediul instituțiilor media pro-ruse, fie prin intermediul roboților Twitter sau prin alte mijloace . „Informația și mijloacele non-cinetice de război schimbă cu adevărat peisajul conflictului”, a spus Justin Sherman, de la Inițiativa Cyber ​​Statecraft a Consiliului Atlantic.

Pararea războiului informațional al lui Putin este „o provocare pentru SUA”, spune, sub anonimat, un oficial al serviciilor secrete americane.

Totuși, pentru că Kremlinul operează pe un teren instabil de minciuni și distorsiuni, mi-a spus oficialul, este vulnerabil la propriile sale tehnici și tactici.

Recent, administrația Biden s-a dovedit capabilă să se adapteze, declasificând rapid informații pentru a preveni dezinformarea rusă. Oficialii americani de informații și securitate, de exemplu, au făcut rapid publice planuri ale agenților ruși de a crea un videoclip cu o atrocitate și au avertizat despre „sabotorii” trimiși în Donbas ca pretext pentru război. Atât de eficientă a fost această nouă tactică, încât serviciile de informații americane au interceptat comunicațiile dintre înalți oficiali militari ruși frustrați de perturbarea continuă.

„Această administrație a dat dovadă de un grad remarcabil de flexibilitate de a intra în buclele de informații rusești și a interfera cu ele într-un mod foarte bun. Cel puțin când vine vorba de lupta în războaie hibride, se pare că venim din urmă”, a declarat Frederick W. Kagan, fost profesor de istorie militară la West Point. „Nu am văzut asta până acum. Și rușii nu au văzut asta până acum. Rușii nu erau pregătiți pentru asta.” A rămas puțin un consens între actualii și foștii oficiali guvernamentali și analiștii cu care am vorbit asupra faptului dacă o strategie de război informațional preventiv a contribuit la reducerea tensiunilor sau la incitarea mai mult lui Putin.

Kenneth Rosen scrie că a plecat sâmbătă, cu ultimul zbor KLM din Kiev, și spune că personal a simțit impactul conflictului hibrid în curs. „Mi-am schimbat una dintre cartelele SIM cu un număr local când au început problemele. Au venit mai întâi cu frustrări minore - o conexiune lentă, o repornire neplanificată, un apel telefonic întrerupt. Apoi am început să primesc o mulțime de e-mailuri de phishing la o scară pe care nu am mai experimentat-o ​​până acum. Am primit un apel de la un număr ucrainean (nimeni în afară de fotograful cu care lucram nu avea numărul) și un mesaj vocal de două minute cu sunete slabe de clicuri. Poate că eram doar paranoic.

Dar nu mai puțin de patru persoane din Ucraina și o mână de oameni din străinătate cu care am vorbit au avut probleme similare și cred că ruși îi ascultau fără îndoială. O femeie din Donbas, contactată prin telefon, a închis rapid, invocând temeri legate de interceptarea Rusiei. Indiferent dacă se află sau nu pe front, ucrainenii trăiesc cu ideea că sistemele, tehnologia și granițele lor sunt sub asediu, că în momentul unei acțiuni militare împotriva țării lor, internetul se va întrerupe probabil, iar legătura lor cu lumea va fi întreruptă, scrie jurnalistul.

„Am un sentiment, suprarealist”, mi-a spus Oleksandra Matviciuk, care locuiește la Kiev. „Pe de o parte, încerci să-ți continui munca, dar, pe de altă parte, mergi la cursuri medicale pentru a învăța să oprești sângerarea și să faci multe alte lucruri” - lucruri precum să protejezi date si informații personale. „Încercăm să ne prefacem că avem o viață normală”, a spus ea, „dar viața noastră normală este distrusă”.