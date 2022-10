Cel mai important propagandist din Rusia cere bombardarea României. „Poate că e timpul să le explicăm celor din Vest” VIDEO

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai aprigi propagandiști ai Kremlinului, a cerut

bombardarea bazelor militare din Europa care urmează să găzduiască instruirea soldaților

ucraineni și a aerodromurilor folosite pentru livrarea ajutorului militar destinat Ucrainei.

Într-o înregistrare postată pe Twitter de jurnalistul Francis Scarr, Vladimir Soloviov

manifestă iritare pe subiectului înarmării Ucrainei și cere atacuri împotriva obiectivelor

logistice folosite în acest sens, indicând bazele militare din Europa, inclusiv din România.

„Poate că e timpul să le explicăm celor din Vest, care devin tot mai obraznici pe măsură ce

vorbim, că bazele în care îi antrenează în prezent pe ucraineni, cele din Franța, Polonia,

Germania, Marea Britanie, pot fi considerate de noi ținte legitime. Poate ar trebui să le

transmitem că noi le considerăm ținte, e vorba de aerodromurile poloneze unde aterizează

avioane cu ajutorul SUA, Marii Britanii, bazele din România și așa mai departe, nu?

Nu vedeți cum, acum, în mod repetat, că își extind raza de acțiune și complexitatea armelor

pe care le furnizează?”, i-a întrebat Soloviov pe experții militari invitați în emisiunea

sade pe canalul principal de televiziune rusă - Russia 1.

state TV the other night 1/2

Host Vladimir Solovyov calls for strikes on military sites across Europe where Ukrainian

troops are being trained, but military expert Yevgeny Buzhinsky retorts that this would mean

declaring war on Nato pic.twitter.com/OFnjiiBPBB — Francis Scarr (@francis_scarr) October 18, 2022