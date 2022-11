Cum au ajuns ucrainenii tocmai în portul strategic de la Novorossisk. Încă o umilință cruntă pentru flota rusă din Marea Neagră

Operațiunile Flotei Rusei din Marea Neagră sunt subminate de exploziile care au avut loc pe 18 noiembrie, în apropierea bazelor sale, se arată în raportul de marți, 22 noiembrie, privind evoluția războiului din Ucraina, al serviciilor secrete britanice.

Flota Mării Negre și-a mutat multe dintre operațiunile sale submarine la Novorossisk, un port militar strategic de pe teritoriul Rusiei, aflat la 335 de kilometri est de Sevastopol, Crimeea.

Mișcarea a fost hotărâtă după ce Ucraina i-a lovit baza de la Sevastopol, în Crimeea ocupată, în timpul verii. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, comandamentul rus, cel mai probabil, este îngrijorat de amenințările la adresa flotilei de nave amfibie cu sediul în Novorossisk.

„Aceste nave sunt relativ vulnerabile fără însoțire și joacă un rol important în aprovizionarea forțelor ruse în Ucraina după avarierea podului Kerci în octombrie”, spun analiștii serviciilor secrete britanice.

„Încă nu se știu toate detaliile despre incident. Cu toate acestea, orice demonstrație a capacității ucrainene de a amenința Novorossiiskul ar reprezenta foarte probabil o altă provocare strategică pentru Flota Rusă la Marea Neagră”, subliniază Ministerul britanic al Apărării.

„De asemenea, ar submina și mai mult influența maritimă deja redusă a Rusiei în Marea Neagră”, conchide sursa citată.

Ucrainenii par să fi desfășurat un nou atac cu o dronă maritimă, pe 18 noiembrie, de data aceasta la terminalul petrolier al marelui port rusesc Novorossisk.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu o explozie care a avut loc în port, în timp ce informațiile și știrile pe această temă sunt șterse de pe site-urile de știri rusești.

Explosion was at the eighth berth in “Tsemess Bay”.

