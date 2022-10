Rezoluție istorică adoptată de Consiliul Europei: Rusia a fost declarată oficial "stat terorist" VIDEO

Rusia a fost numită oficial stat terorist de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei prin adoptarea în cursul zilei de joi, 13 octombrie, a unei rezoluții intitulate "Escaladarea continuă în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”.

Rezoluția a fost votată de 99 de membri ai Adunării, iar un singur membru s-a abținut.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei este o adunare interparlamentară de legiuitori din 46 de state membre.

Rezoluția mai cere statelor să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană și numește prezența Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU ca fiind ilegală.

În cadrul ședinței plenare a vorbit și președintele Volodimir Zelenski.

Zelenski a spus că Europa "poate juca un rol istoric în crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Haideți să o facem. Aceasta va fi cel mai bun mod de a proteja principiile legislației internaționale", potrivit Interfax.

