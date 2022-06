Războiul declanșat de Putin acum 100 de zile în Ucraina nu și-a atins principalul scop de a cuceri capitala Kiev și de a-l răsturna de la putere pe președintele Volodimir Zelenski. Un istoric prevede că Rusia ar putea avea soarta Uniunii Sovietice, care s-a prăbușit după ce a purtat 9 ani un conflict în Afganistan.

Ads

Războiul de agresiune al Rusiei s-a transformat într-un adevărat iad pentru ambele părți, iar conflagrația a devenit, de-a lungul istoriei unul dintre principalii declanșatori ai prăbușirii imperiului comunist și la dispariția de pe harta politică a lumii a Uniunii Sovietice, susține istoricul ucrainean Volodimir Viatrovich, potrivit The New Voice of Ukraine.

Rusia lui Vladimir Putin, care s-a declarat ”statul succesor” al Uniunii Sovietice, a cărei prăbușire a reprezentat ”cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului al XX-lea”, are toate șansele să repete soarta URSS-ului.

Încă o dată, declanșatorul distrugerii imperiului rus va fi războiul de agresiune lansat de acesta: conflictul din Ucraina.

Când în decembrie 1979, o armată sovietică de 80.000 de oameni a invadat Afganistanul, lucrurile păreau să meargă conform planului. Dar curând a devenit clar că capturaraea orașelor și a mai multor șosele nu însemna cucerirea țării.

Ads

Portavionul cu propulsie nucleară al Rusiei, eșec total: Povestea unui dezastru pentru Moscova VIDEO

Întreaga țară i-a urât pe ocupanți și locuitorii au răspuns în consecință. Cel puțin 1 milion de afgani au murit în timpul intervenției sovietice, dar acest lucru nu a învins rezistența populară.

Peste 600.000 de militari sovietici au trecut prin Afganistan, iar 15.000 dintre ei au murit, în timp ce 50.000 au fost răniți. În februarie 1989, după 9 ani de război, ultimul soldat sovietic a părăsit Afganistanul. Odată cu acest război sângeros, a început procesul ireversibil de prăbușire a Uniunii Sovietice.

Războiul Rusiei din Ucraina diferit în multe privințe de cel din Afganistan

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este în multe privințe similar cu războiul sovietic din Afganistan. Dar există multe diferențe, iar acestea nu îi favorizează pe invadatori. Alte foste republici ale URSS, acum state independente, nu mai luptă pentru Rusia.

Ads

Putin, implicat în ultima mare escrocherie a secolului. Anchetă Radio Europa Liberă

În Afganistan, invadatorii au capturat rapid capitala și toate orașele mari. În Ucraina, nici capitala Kiev și nici alte ținte cheie nu au fost capturate de inamic. Președintele, parlamentul și guvernul conduc în continuare țara.

Armata nu numai că respinge inamicul, dar a și eliberat deja o parte semnificativă din teritoriile ocupate de ruși. Pierderile Moscovei din Ucraina depeșesc cu mult pe cele ale Uniunii Sovietice din cei 9 ani de război din Afganistan.

Sancțiunile internaționale asupra Rusiei sunt mult mai puternice decât cele contra URSS-ului. Rezistența eroică a poporului ucrainean va multiplica pierderile Rusiei, iar sancțiunile occidentale vor duce economia țării la colaps. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru va submina imperiul din interior și Rusia se va prăbuși, la fel ca Uniunea Sovietică.