Vânzarea de valute străine va fi suspendată până la 9 septembrie, a anunţat,miercuri, într-un comunicat de presă Banca Centrală a Rusiei, relatează AFP.

Între 9 martie şi 9 septembrie 2022, "băncile nu vor putea vinde valută străină cetăţenilor", se arată în comunicat, în care se adaugă că ruşii vor putea, totuşi, să schimbe valută străină în ruble în această perioadă "oricând şi indiferent de sumă".

Retragerea numerarului din conturile în valută deschise în băncile ruseşti va fi şi ea limitată la 10.000 de dolari americani până pe 9 septembrie, restul putând fi retras doar în ruble conform cursului valutar, potrivit aceleiaşi surse.

Indiferent de moneda contului, retragerea se poate face doar în dolari americani şi doar la casierie, se arată în comunicat, în care se menţionează că termenul limită pentru orice astfel de tranzacţie ar trebui să fie "de câteva zile".

Imediat după anunţul Băncii Centrale, la Moscova s-au format cozi lungi la bancomate, conform Nexta.

Bank customers may withdraw not more than $10 thousand in cash. The rest is only in rubles at the market rate on the day of withdrawal.

