După ce Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei a fost implicat în urmă cu trei săptămâni în negocierile directe cu omologul său din Ucraina, Dmitro Kuleba, privind războiul declanșat de Vladimir Putin, acum pare că a uitat de conflict, în ultimele 4 zile.

Acum se află într-o vizită în India, unde are ca misiune să atragă guvernul de la New Delhi de partea Moscovei, propunându-i o afacere cu petrol, la un preț cu mult sub valoarea actuală de pe piață.

Rusia, care a fost lovită economic de sancțiunile Occidentului, încearcă să încheie noi contracte care ar mai atenua din pierderile suferite. Astfel, Moscova oferă Indiei o reducere masivă de 35 de dolari pe barilul de petrol, un preț de dinaintea începerii războiului din Ucraina, potrivit Bloomberg Quint.

Importurile ieftine de petrol din Rusia l-ar putea ajuta pe premierul Indiei Narendra Modi să pună capăt neumulțumirii interne a populației, privind prețurile ridicate ale combustibililor de la pompă.

Însă, încheierea unui contract avantajos de către India cu Rusia, în domeniul petrolului, ar nemulțumi Statele Unite. Astfel, New Delhi ar putea testa în continuare toleranța SUA și a Uniunii Europene, dacă va fi de acord cu comerțul desfășurat în rupii și ruble cu Moscova.

Dar această provocare directă la adresa Washington-ului nu va fi în interesul Indiei pe termen lung. Moscova a propus guvernului lui Modi să folosească sistemul de plăți rusesc SPFS, ca o modalitate de a scurtcircuita în mod deliberat SWIFT, sistemul internațional de unde Rusia a fost eliminată în mare parte, conform The Print.

Este ușor de înțeles de ce Moscova ar dori ca India să ocolească sistemul de plăți SWIFT. Accesul la acesta, care își are sediul la Bruxelles, a fost întrerupt pentru principalii creditori ruși, cu excepția Sberbank PJSC și Gazprombank, de care europenii au nevoie pentru a efectua tranzacții cu energie.

Trebuie menționat faptul că India este în prezent al 2-lea cel mai mare importator de petrol din Asia, după China, iar New Delhi și-a dublat cantitatea de țiței cumpărată din Rusia, în ultima vreme.

Încă nu a fost luată o decizie a Indiei privind contractul propus de Rusia, privind vânzarea de 15 milioane de barili de petrol cu un discount de 35 de dolari pe baril, însă discuțiile vor fi aprofundate în timpul vizitei lui Lavrov, care a sosit joi, 31 martie 2022, la New Delhi, după o escală de două zile în China.

Totuși, ”India nu se află printre primii 10 cumpărători de petrol din Rusia”, a Subrahmanyam Jaishankar, ministrul de Externe de la New Delhi. Ultimele informații apărute vorbesc de faptul că India a importat petrol din Rusia 360.000 de barili pe zi, în luna martie 2022, de patru ori mai mult decât media din 2021, conform Hindustan Times.