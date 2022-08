Cât de adecvată este sintagma „creierul lui Putin” pentru a-l descrie pe Aleksandr Dughin. În 2014 a căzut în dizgrația regimului

Unii l-au etichetat pe Aleksandr Dughin, acest filozof de extrema dreaptă, „creierul lui Putin” ori „Rasputin”. Alți comentatori au respins însă ideea că Dughin chiar ar fi luat în serios la Kremlin, invocând argumentul că a fost dat afară de la Universitatea de Stat din Moscova în 2014.

Statul rus are o relație fluctuantă cu Dughin, pe care l-a folosit doar ocazional atunci când i-a servit interesului. În 2014, opera propagandistului Euroasiei a fost introdusă pe lista de lectură a Academiei Statului Major - dar apoi a căzut în dizgrație.

Până în 2017, Dughin l-a criticat în mod deschis pe președintele Putin. Într-un interviu din acel an, l-a luat în derâdere pe președintele rus pentru că prezintă o viziune incoerentă asupra lumii: „Cred că nici măcar el nu înțelege ce spune pentru că acum este liberal, acum conservator; acum este pentru suveranitate, acum pentru globalism și acum împotriva globalismului”.

Dughin nu mai are legături personale sau profesionale cu Kremlinul. „Cei care cred că mă aflu la periferia puterii au dreptate”, a declarat Dughin în urmă cu câțiva ani. „Nu am nicio influență. Nu cunosc pe nimeni, nu am văzut pe nimeni, îmi scriu doar cărțile și sunt un gânditor rus, nimic mai mult. Eu scriu cărți, cineva le citește”.

"Dacă influența lui Dughin asupra gândirii Kremlinului este minimă, influența lui asupra efortului de război actual este inexistentă. Susține Dughin invazia? Absolut. Dar a crede că o dictează - că se întâmplă după voia lui sau inspirată de scrierile sale - este absurd. Stăpânirea lui Dughin asupra funcționării și politicii reale a Kremlinului este inexistentă, iar a susține că el operează ca o figură de tip Rasputin, care dictează politica externă a lui Putin, sunt fantezii. Majoritatea rușilor nu au auzit de el până când fiica lui a fost ucisă", scrie Katherine Bayford, în UnHerd.

Dughin a câștigat mult mai multă tracțiune în cercurile online, de extremă-dreapta, decât a făcut-o vreodată în calitate de comentator rus, ocupând în prezent un rol comparabil cu Nick Land decât cu Henry Kissinger. A sugera că Dughin dictează politica externă a Rusiei echivalează cu a afirma că Curtis Yarvin îl sfătuiește în secret pe fostul ministru britanic de finanțe și candidat la funcția de premier, Rishi Sunak.

Cineva l-a luat în serios

Totuși, e evident că cineva chiar l-a luat foarte în serios pe Dughin. În weekend, fiica lui, Daria Dughina, o jurnalistă naționalistă, a fost asasinată în apropierea Moscovei cu o mașină-capcană. Foarte mulți presupun că Dughin însuși era de fapt ținta.

Oricare va fi fiind relația personală dintre Putin și Dughin, decizia conducătorului rus de a invada Ucraina a fructificat idei pe care Dughin le promovează încă de la începutul anilor '90. În cartea sa din 1997, „Fundații ale Geopoliticii”, care a constituit lectură obligatorie la academia militară a Rusiei, Dughin argumenta că „Ucraina, ca stat, nu are niciun înțeles geopolitic”, scrie Financial Times.

Întrebat despre influența sa asupra lui Putin la o conferință din 2018 de la Universitatea Fudan din Shanghai, Dughin a răspuns cu modestie - deși a subliniat că el pleda pentru anexarea Crimeei la Rusia în anii '90, „cu mult înaintea lui Putin”.

Prezența lui Dughin în China e relevantă. El și-a exploatat presupusa apropiere de Putin - dar și abilitățile lingvistice (vorbește fluent engleza și franceza) - pentru a-și construi un rol internațional apreciabil.

În China, Iran și Turcia, Dughin a devenit un purtător de cuvânt și coordonator al celor care vor să distrugă hegemonia mondială a Americii. Pe de altă parte, în Europa și SUA, el și-a creat relații cu forțe de extrema dreaptă, poziționându-se drept un aliat în lupta cu „globalismul”.

În seria de prelegeri pe care le-a ținut la Fudan, Dughin a argumentat că Rusia și China trebuie să construiască împreună o „ordine mondială multipolară” care să pună capăt dominației americane. La o întâlnire pe care au avut-o în aprilie 2022, miniștrii de externe rus și chinez au adoptat această idee, iar Serghei Lavrov l-a asigurat pe Wang Yi că, „împreună”, cele două țări se vor „îndrepta către o ordine mondială multipolară, justă, democratică”.

Aliații lui Dughin din SUA

Conform viziunii despre lume a lui Dughin, statele continentale ale întinderii de uscat eurasiatice, cu Rusia în centrul ei, sunt în mod natural rivali ai lumii maritime conduse de SUA și anterior de britanici. Dughin l-a lăudat pe filozoful nazist Carl Schmitt pentru „înțelegerea clară a «inamicului» cu care se confruntă Europa, Rusia și Asia, acela fiind SUA, alături de al său [...] aliat insular, Anglia”.

Aceste idei anti-occidentale și iliberale și-au găsit o audiență receptivă și în Iran. Dughin a vizitat frecvent țara și e deosebit de apreciat de elementele radicale ale regimului. În 2015 el și-a flatat gazdele iraniene spunându-le că Iranul e „principala bază a războiului contra modernității” (aparent, un lucru bun).

Între timp, în Europa, Dughin și sponsorul său, bancherul rus Constantin Malofeev, și-au cultivat relații cu partide de la dreapta radicală cum ar fi Partidul Libertății din Austria, Liga din Italia și Adunarea Națională din Franța - menținându-și aceste legături prin intermediul unor conferințe, prelegeri și întruniri organizate în Rusia și Europa de Vest.

În SUA, aliații naturali ai lui Dughin se situează la extrema dreaptă. La începutul președinției lui Trump Dughin i-a acordat un interviu lui Alex Jones, propovăduitor al teoriilor conspirației, în care și-a exprimat speranțele insuflate de „Trump, pe care îl susțin din toată inima”. El i-a declarat lui Jones că forțele pro-Trump și pro-Putin ar trebui să se unească împotriva „dușmanului nostru comun, globaliștii”.

Richard Spencer, personajul american de extrema dreaptă, care a fost filmat la scurt timp după victoria lui Trump strigând „Heil Trump!” și făcând salutul nazist, are și el legături cu naționalistul rus. Soția lui Spencer a tradus în engleză cărți ale lui Dughin.

La o apariție recentă în fața unei audiențe de universitari chinezi și pakistanezi, Dughin i-a asigurat pe aceștia că Rusia va utiliza arma nucleară mai degrabă decât să accepte o înfrângere în Ucraina. O întrebare care se pune acum e dacă atentatul cu bombă din weekend va determina Kremlinul să adopte politici chiar și mai agresive în război și în politica internă.