Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Rusia, Maria Zakharova, a lansat acuzații de fake-news la adresa presei din Vest și din Statele Unite ale Americii.

”Acuz mass-media occidentală și, în primul rând presa din SUA, că nu numai răspândesc #fakenews-uri și dezinformează, dar și că se fac complice în masacrul de la Bucea”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE din Rusia, potrivit Twitter Nexta.

💬 I am accusing Western and primarily the US media of not only spreading #fakenews and disinformation, but of being an accomplice in the massacre in Bucha.

The truth will always prevail. pic.twitter.com/tchimy0lWi— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 7, 2022