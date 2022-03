Sucursala din Moscova a unei bănci de stat chineze a înregistrat o creştere a cererilor din partea firmelor ruse care doresc să deschidă noi conturi, a declarat o persoană familiarizată cu chestiunea, în timp ce companiile din ţară se luptă cu sancţiunile internaţionale după invazia în Ucraina, transmite Reuters.

„În ultimele zile, 200-300 de companii ne-au abordat, dorind să deschidă noi conturi”, a declarat pentru Reuters persoana, care lucrează la filiala din Moscova a unei bănci de stat chineze şi are cunoştinţe directe despre operaţiunile acesteia.

Persoana a refuzat să fie numită sau să-şi identifice banca, deoarece nu este autorizată să vorbească cu mass-media.

Nu era clar cât de răspândită este cererea din Rusia pentru conturi noi la băncile chineze, dar sursa a declarat pentru Reuters că multe dintre companiile care caută noi conturi fac afaceri cu China şi că se aştepta ca tranzacţiile în yuani ale acestor firme să crească.

Guvernele occidentale exclud economia Rusiei din sistemul financiar global, împingând companiile internaţionale să oprească vânzările, să taie legăturile şi să renunţe la investiţii în valoare de zeci de miliarde de dolari.

China şi-a exprimat în mod repetat opoziţia faţă de sancţiuni, numindu-le ineficiente şi insistând că va menţine schimburile economice şi comerciale normale cu Rusia.

Mai multe bănci de stat chineze au activităţi la Moscova, inclusiv Industrial Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China şi China Construction Bank. China Construction Bank a refuzat să comenteze.

Celelalte trei bănci de stat chineze nu au răspuns solicitării de comentarii a Reuters.

Un om de afaceri chinez cu legături de lungă durată cu Rusia, care nu a dorit să fie identificat, a declarat că mai multe companii ruseşti cu care lucrează intenţionează acum să deschidă conturi în yuani.

"Este o logică destul de simplă. Dacă nu poţi folosi dolari americani, sau euro, iar SUA şi Europa încetează să-ţi vândă multe produse, nu mai ai alte opţiuni decât să apelezi la China. Tendinţa este inevitabilă", a declarat sursa pentru Reuters.

Pe măsură ce un număr tot mai mare de companii occidentale abandonează Rusia, dorinţa giganţilor pieţei emergente, precum China, de a susţine relaţiile de afaceri cu Moscova evidenţiază o ruptură profundă asupra celei mai mari crize din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Această tendinţă ar putea ameninţa să distrugă dominaţia dolarului american în comerţul global.

FESCO Transportation Group, o importantă companie rusă de transport şi logistică, a declarat săptămâna aceasta că va accepta yuani chinezeşti de la clienţi, după ce unele bănci ruseşti au fost excluse din sistemul global de tranzacţii financiare SWIFT.

”Este firesc ca firmele ruseşti să fie dispuse să accepte yuanul”, a spus Shen Muhui, şeful unei organizaţii comerciale care promovează legăturile dintre Rusia şi China.

Dar micii exportatori chinezi suferă din cauza deprecierii rublei şi mulţi suspendă livrările pentru a evita potenţiale pierderi, a spus el.

Rubla a scăzut miercuri la un minim record de peste 17 ruble la yuan, după ce a pierdut aproape 40% din valoare faţă de moneda chineză în ultima săptămână.

”Companiile vor trece la afaceri în yuani, dar în orice caz lucrurile vor deveni de două, trei sau patru ori mai scumpe pentru ruşi, deoarece cursul de schimb între yuan şi rublă se schimbă”, a spus Konstantin Popov, un antreprenor rus din Shanghai.

Shen a spus că cererea Rusiei pentru bunuri chinezeşti va creşte totuşi pe termen lung.

”Cheia este de a rezolva problemele de reglementare a comerţului” în faţa sancţiunilor, a spus el.