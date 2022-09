Vladimir Putin, la prima apariție publică după dezastrul „operațiunii speciale” din Estul Ucrainei. Mesajul transmis rușilor de rând VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat sâmbătă votul electronic la alegerile municipale şi regionale care au început vineri, 9 septembrie, în Rusia şi se vor încheia duminică, 11 septembrie, în timp ce Moscova îşi continuă campania militară în Ucraina, transmite EFE. Putin nu a făcut niciun comentariu despre situația dificilă în care se află militarii rușii de pe frontul din Estul Ucrainei.

"11 septembrie este ziua votului unit în Rusia. Dar se poate vota şi anticipat şi la distanţă. Este un sistem de vot comod şi de încredere. Cine poate şi vrea să-l folosească, le-o recomand", a declarat Putin într-o înregistrare video publicată de Kremlin, în care se poate vedea cum preşedintele rus votează de la computerul din biroul său.

Putin şi-a exprimat convingerea că alegătorii ruşi îşi vor exprima "poziţia activă" şi vor vota.

Este pentru a doua oară când Putin votează la distanţă. Prima dată a făcut-o anul trecut, când s-a autoizolat din cauza faptului că mai mulţi angajaţi din cercul său apropiat s-au îmbolnăvit de coronavirus.

Instead, this morning the Kremlin released a video in which he encourages Russians to cast e-votes in tomorrow's local and regional "Single Voting Day" pic.twitter.com/H4W0Um1LX1— Francis Scarr (@francis_scarr) September 10, 2022