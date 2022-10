Un deputat din partidul lui Putin a călcat un copil cu mașina și l-a lăsat să agonizeze, după ce l-a certat că i-a ieșit în cale VIDEO

Deputatul Seghei Mamontov, care face parte din „Rusia Unită”, partidul lui Vladimir Putin, a călcat cu mașina un copil, conform unor imagini publicate de Nexta TV.

Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc duminică, în regiunea Novosibirsk. Nexta scrie că politicianul s-a apropiat de victimă, dar apoi a plecat, fără să cheme o ambulanță.

Imaginile arată cum parlamentarul se urcă în maşină, nu înainte de a arunca ştergătorul rupt în urma impactului.

Copilul a scăpat cu viață datorită faptului că automobilul este unul de teren, cu garda la sol înaltă. Cu toate astea, cel mic a ajuns la terapie intensivă având șoldul rupt și mai multe leziuni la cap.

What do you think the deputy did? Сall an ambulance? No, the deputy fled the scene, and the child is now in intensive care with a broken hip and head injury. pic.twitter.com/XK73GrbWrp— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2022