Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, țara invadată de Rusia lui Vladimir Putin, a declarat în dese rânduri că el și familia sa continuă să rămână în capitala Kiev, în ciuda faptului că este considerat ținta numărul unu a agresorilor.

Aflat din 2019 la conducerea Ucrainei, Zelenski e un familist convins, el fiind căsătorit din 2003 cu Olena. Cei doi au fost colegi încă de mici, la școala generală, dar dragostea dintre ei a apărut puțin mai târziu, în timpul facultății.

He said, "I might be killed but I can’t abandon my people when our country is going thru darkest hour"

Respect❤️🙏

That’s a True Leader!!

We all pray for Ukraine, 🇺🇦🙏😢 pic.twitter.com/NFCs9woHyI— Niki Prendi ꪜ (@niki_prendi) February 26, 2022