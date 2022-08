Rusia a fost zguduită de o altă explozie în interiorul granițelor sale. Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață, 20 august, într-un depozit din apropierea aeroportului din Soci.

Potrivit imaginilor postate pe diferite canale de pe Twitter, o pară neagră de fum s-a ridicat în apropierea aeroportului.

Fotografiile de pe rețelele de socializare arată un avion Utair care rula pe pistă, iar pe fundal se puteau vedea flăcările uriașe.

Într-un videoclip pot fi văzuti pompierii care încearcă să stingă incendiul.

Până la acest moment, nu există nicio sugestie că explozia ar avea legătură cu războiul din Ucraina.

Activitatea pe aeroportul din Soci nu a fost perturbată.

The airport. It's on fire. Apparently they smoked again in the wrong place. But I like everything and I have nothing against it.

