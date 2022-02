Eroul de pe Insula Șerpilor care și-a transmis moartea în direct. A filmat momentul în care nava de război a deschis focul VIDEO

Moartea celor 13 grăniceri ucraineni de pe Insula Șerpilor, uciși de atacul unei nave de război a Rusiei, a impresionat opinia publică din întreaga lume.

Potrivit unei înregistrări audio, pe măsură ce rușii se apropiau de Insula Șerpilor din Marea Neagră, ofițerul rus spune: „Aceasta este o navă de război militară. Aceasta este o navă de război militară rusă. Vă sugerez să depuneți armele și să vă predați pentru a evita vărsări de sânge și victime inutile. Altfel, veți fi bombardați."

Un soldat ucrainean răspunde: "Navă de război rusească, du-te la dracu". Acestea au fost ultimele cuvinte cunoscute auzite de pe insulă, scrie CNN.

Toți cei 13 apărători ucraineni au fost uciși într-un bombardament rusesc joi, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Toți polițiștii de frontieră au murit eroic, dar nu au cedat. Li se va acorda titlul de Erou al Ucrainei postum", a spus Zelenski.

Insula Șerpilor se află la 50 de kilometri est de Sulina, la limita Zonei Economice a României și are o suprafață de numai 17 hectare.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cutremurătoare filmate în direct de unul dintre soldații uciși, Vlad Zadorin, care și-a transmis în direct ultimele clipe din viață.

