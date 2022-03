Presa din Ucraina a publicat joi, 10 martie, o listă cu 50 de mărci globale care continuă să activeze în Rusia, deși se pune presiune asupra lor să ia atitudine împotriva invaziei Rusiei.

Ministerul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut companiilor relevante, guvernelor și consumatorilor din întreaga lume să boicoteze aceste mărci pentru că ar fi ajutat guvernul rus.

”Fiecare rublă plătită în taxe Rusiei se transformă în morți și lacrimi ale copiilor ucraineni”, a spus ministrul pe Twitter, scrie The Independent.

Printre companiile de pe listă amintim: americanii de la Burger King, italienii care fac produse de lux Salvatore Ferragamo, companiile farma Pfizer și Johnson and Johnson și Samsung Electronics din Coreea de Sud.

Deși pe listă mai sunt amintite Nestle, cel mai mare grup de produse alimentare ambalate din lume, și compania de țigări Philip Morris International, acestea au anunțat că-și retrag operațiunile din Rusia.

Potrivit sursei citate, creșterea sentimentului anti-rus și apelurile de a boicota țara au determinat corporațiile să ia măsuri pentru a reduce afacerile în Rusia.

Printre companiile care au anunțat că-și retrag activitatea din Rusia enumerăm: McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Amazon, Hermes, Chanel și Prada, KFC, Netflix, Spotify, Heineken.

We call on relevant businesses, governments and consumers around the world to boycott such companies and their products. pic.twitter.com/E81w6efbjp— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 10, 2022