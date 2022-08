Lista țărilor ”prietenoase” Kremlinului. Ministrul rus al Apărării o citește la un forum militar internațional

Ministrul rus al Apărării Serghei Șoigu a numit în discursul său la forumul militar internațional Army 2022 statele pe care Moscova le consideră ”prietene”.

Un scurt filmuleț, subtitrat în engleză, cu nominalizarea acestor țări a fost distribuit pe Twitter de consilierul Anton Gerashchenko de la Ministerul ucrainean de Interne.

”Ministrul rus al Apărării, Serghei Shoigu, numește lista statelor care sunt prietenoase cu Rusia: Burundi, Republica Guineea, Camerun, Mali, Sudan, Uganda, Ciad, Etiopia, Republica Africa de Sud”, este mesjaul care însoțește videoul.

Russian Minister of defense Sergey Shoigu names the list of states that are friendly to Russia: Burundi, Republic of Guinea, Cameroon, Mali, Sudan, Uganda, Chad, Ethiopia, the Republic of South Africa. pic.twitter.com/CQfez9cLPD— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2022