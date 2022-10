Rusia a vizat infrastructuri energetice cruciale în trei regiuni în Ucraina, în cinci atacuri cu dronă la Kiev şi în atacuri cu rachetă. Oamenii au rămas fără curent electric

Mai multe atacuri ruseşti au vizat luni dimineaţa infrastructuri cruciale în trei regiuni din Ucraina, inclusiv la Kiev, capitala ucraineană, şi au lăsat ”sute de localităţi” fără electricitate, anunţă premierul ucrainean Denîs Şmîhal.

Denîs Şmîhal enumeră ”cinci atacuri cu dronă” la Kiev şi ”atacuri cu rachetă” în regiunile Dnipropetrovsk, situată în partea central-estică a ţării, şi Sumî. (nord-est).

Ukraine officials said the capital was struck four times early Monday in an attack that damaged a residential building and targeted the central train station pic.twitter.com/sO6AIqZAOw— AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022