Mașina de război a lui Putin a făcut bani grei în timpul războiului: De unde și-a umplut visteria Rusia și cât a câștigat

După invazia declanșată de Vladimir Putin în 24 februarie 2022 în Ucraina, Statele Unite și aliații săi din Europa au stabilit pachete de sancțiuni economice împotriva Moscovei. Cu toate astea, mașinăria de război a lui Putin a câștigat din vânzarea de combustibili fosili către Uniunea Europeană 100 de miliarde de euro, în timpul celor peste 7 luni de conflict, în ciuda măsurilor restrictive.

Estimările în timp real ale exporturilor de combustibili fosili din Rusia către UE arată că blocul de 27 de membri (inclusiv România) continuă să importe țiței, produse petroliere, GNL și gaze naturale în valoare de 260 de milioane de euro pe zi, desi s-au redus cantitățile la gaze și cărbune, potrivit INews.

Veniturile spre Rusia curg în continuare, în ciuda cererilor de plafonare a prețurilor combustibililor fosili ai Moscovei, problemă ridicată de liderii G7 în luna iulie. Dacă acest lucru ar fi fost realizat, sumele castigate de Rusia ar fi fost reduse cu 14 miliarde de euro, estimează agenția de cercetare Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Eșecul de a restrânge vânzările de combustibili fosili din Rusia înseamnă prețuri ridicate, care ”continuă să umple cufărul de război al Kremlinului”, a comunicat CREA.

În timp ce sancțiunile occidentale împotriva Moscovei au cauzat ”probleme grave” poporului rus și au pus o presiune substanțială asupra economiei, președintele rus Vladimir Putin câștigă încă mulți bani din exporturile de petrol și gaze, care ”ajută la finanțarea războiului”, a explicat Tyler Kustra, profesor la Universitatea Nottingham din Marea Britanie.,

UE a renunțat la planurile sale de a folosi conducta Nord Stream 2, care ar fi adus gaze naturale din Rusia în Germania și a încetat să mai importe cărbune rusesc. În decembrie va interzice importurile de petrol rusesc pe mare, iar din februarie și pe cel al importurilor de produse petroliere rafinate. Cu toate astea, Rusia rămâne un exportator cheie în domeniul alimentelor, îngrășămintelor și a produselor agricole.

Economia Rusiei va scădea cu 4,5 % în 2022, apreciază analiștii de la Banca Mondială și cu 3,6 anul viitor. În schimb, economia Ucrainei va scădea cu 35% în acest an, iar reconstrucția țării va costa cel puțin 349 de miliarde de dolari.