Studiul care arată că Rusia ar fi de 10 ori mai puternică decât Ucraina. Cifrele dezarmante ale dezechilibrului de forțe

Rusia are cheltuieli militare de aproape zece ori mai mari decât ale Ucrainei, relevă un raport al Institutului Internaţional de Studii Strategice, citat de CNN.

Cheltuielile pentru apărare - Ucraina a cheltuit în 2021 4,7 miliarde de dolari, aproape a zecea parte din cele ale Rusiei, care au totalizat 45,8 miliarde de dolari.

Efective - Rusia are 900.000 de militari activi şi 2 milioane de rezervişti. Ucraina are 196.000 şi 900.000 de rezervişti. În ceea ce priveşte forţele terestre, Rusia are 280.000 de militari, mai mult dect dublu faţă de Ucraina, care are 125.600. În cazul forţelor aeriene, Rusia are 165.000 de militari, faţă de 35.000 ai Ucrainei. Conform estimărilor, 200.000 de militari ruşi se află în interiorul şi în jurul Ucrainei.

Armament şi vehicule - Rusia are peste 15.857 de vehicule de luptă blindate, iar Ucraina are 3.309. Rusia are de peste 10 ori mai multe avioane, 1.391, comparativ cu Ucraina, care are 128 şi 821 elicoptere faţă de cele 55 ale Ucrainei. În timp ce Rusia are 49 de submarine,Ucraina nu are niciunul, indică raportul Institutului Internaţional de Studii Strategice.