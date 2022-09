Alco-batalioanele lui Putin. Imagini virale cu ruși sub influența alcoolului, mobilizați pentru război VIDEO

Rețelele sociale abundă cu imagini video cu ruși aflați sub influența alcoolului, care au fost mobilizați pentru războiul din Ucraina. În unele situații, rușii băuți se iau la bătaie.

Până la 300.000 de ruși cu o anumită experiență militară urmează să treacă printr-un program scurt de instrucție, înainte să fie trimiși pe front, în Ucraina. Planul de mobilizare a fost întâmpinat cu proteste violente în zeci de orașe.

Ads

Peste 1.500 de demonstranți au fost arestați, cei mai mulți la Moscova și la Sankt Petersburg. Cei care cutează să mai iasă la proteste sunt amenințați că nu vor fi trimiși la închisoare, ci direct la război, în Ucraina. Pe rețelele sociale, au circulat numeroase imagini cu protestatari trântiți la pământ, loviți și împinși în autobuze de către forțele de ordine.

Могилизация на россии идёт по плану – находчивые россияне тестируют новые методы откосить от отправки на фронт. pic.twitter.com/WT6sauGbfA— АSLAN (@antiputler_news) September 23, 2022

Ads

The #Russian alco-battalion has been successfully completed and is ready to be sent to the front. "As you go to the front, so you will fight," the author of the video notes. pic.twitter.com/C6rMBx1O6D— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2022

Ordinul de mobilizare, anunțat, miercuri, de Putin, este formulat în cei mai vagi termeni, permițând Ministerului Apărării să decidă cine și câți oameni vor fi trimiși pe front, a atras atenția un avocat rus, care conduce o organizație pentru Drepturile Omului.

The #Russian alco-battalions already have their first casualties among the #mobilized #conscripts. By the way, they have not yet made it to the war. pic.twitter.com/w9VeTjSvQ5— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2022

Ads

Serghei Șoigu a avansat, miercuri, un număr de 300.000 de rezerviști, dar în orice moment se poate decide mobilizarea chiar mai multor ruși.

Drunk mobilized "defenders of the motherland" started a fight among themselves. It seems that not everyone will reach the front. pic.twitter.com/BzyWLrQnlF— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022

Experții care urmăresc modul în care este constituită armata rusă spun că, teoretic, două milioane de oameni care au fost în armată în ultimii cinci ani, adică au avut o oarecare instruire militară, ar putea fi considerați eligibili pentru mobilizare.