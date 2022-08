Rus săltat de poliție după ce a răsturnat un difuzor din care se auzea imnul de stat. ”Se pare că s-au săturat de autismul lui Putin” VIDEO

O înregistrare video publicată pe Twitter arată momentul în care un cetățean rus împinge un difuzor plasat într-o piață publică, cu prilejul unei ceremonii, posibil legată de Ziua drapelului naţional, marcată la 22 august.

Din filmare se observă ca imediat după ce difuzorul din care se auzea imnul Rusiei a fost pus la pământ, un grup de polițiști aleargă spre cetățeanul revoltat și îl imobilizează.

Autorul postării comentează sarcastic: ”Se pare că rușii s-au săturat de autismul lui Putin”.

Putin a anunţat că de la 1 septembrie anul acesta, toate şcolile din ţară vor începe fiecare săptămână şcolară cu o ceremonie de ridicare a drapelului şi intonarea imnului.

Rusia ”va rămâne fidelă valorilor tradiţionale şi, ca naţiune puternică şi independentă, va urma doar acele politici care îi corespund intereselor fundamentale”, a declarat Putin, citat de Sputnik.

Looks like russians are getting tired of Putin's autism. pic.twitter.com/hdZ5lssq9i— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 23, 2022