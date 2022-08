Un rus beat a devenit agresiv cu trecătorii în Varșovia, strigând că Polonia își oferă serviciile sexuale Statelor Unite. Cum a fost pus la punct

Un bărbat din Rusia a făcut scandal pe străzile din Varșovia.

Individul era băut și a devenit agresiv. El chiar a început să atace paramedicii veniți în zonă și trecătorii.

În scurt timp el a fost imobilizat de cei prezenți la fața locului.

În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum bărbatul este agitat și țipă.

„Un rus beat a devenit agresiv și a încercat să atace paramedicii și trecătorii din Varșovia astăzi.

El a strigat că Polonia este fericită să ofere servicii sexuale SUA.

El a fost pus rapid la pământ de către paramedici și alți polonezi.

Poliția l-a arestat. Viza de turist?”, se arată în postarea de pe Twitter a celor de la Visegrád 24.

Tourist visa? pic.twitter.com/UAWW8jdOkj— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022