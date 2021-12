Momente terifiante pentru un rugbyst. Sportivul a căzut într-un șanț în timpul unui meci VIDEO

Rugbistul Harry Potter, legitimat la Leicester Tigers, a căzut, sâmbătă, în timpul unui meci din deplasare cu Bordeaux-Begles din Heineken Champions Cup, într-un şanţ aflat la marginea terenului, la o fază de joc. Sportivul nu a fost rănit, iar momentul a fost tratat cu umor în social media, unde s-a făcut trimitere către personajul de carte Harry Potter.



Incidentul a avut loc în minutul 23. Potter a fost împins de un adversar şi din inerţie a ajuns să sară peste panoul publicitar de pe margine, însă fără să fi ştiut că dincolo de panou era un şanţ de doi metri adâncime. El a ieşit fără probleme din şanţ.

Pe contul oficial de Twitter al competiţiei, a fost postat un filmuleţ cu momentul respectiv, cu comentariul: “Harry Potter îşi pune pelerina de invizibilitate pe Stadionul Chaban-Delmas... Din fericire el este bine şi a revenit în acţiune”.

Fortunately he's all good and back in action!#HeinekenChampionsCup pic.twitter.com/NcKtO1zICi— Heineken Champions Cup (@ChampionsCup) December 11, 2021