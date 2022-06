Lungul drum al performanței trece și prin tribuna suporterilor

La început de iunie, vremea, sorții, planurile, bunăvoința forurilor naționale superioare – toate duceau către un rezultat neașteptat și nemaiîntâlnit până atunci de Stadionul Tineretului din localitate – prima televizare națională a unui meci de rugby, transmis în direct de către cei de la TVR1 Rugby Club Gura Humorului vs Universitatea Cluj.

Rugby Club Gura Humorului, o echipă a fostei Divizii Naționale de Seniori, avea să întâlnească pentru prima oară în noul formal al Ligii Naționale de Rugby o echipă din fosta Super Ligă. O să mă opresc aici cu detaliile rugbystice și o să las deoparte scorul final al meciului. În schimb, o să subliniez un aspect care, pare-se mie de o necesitate vădit mai fastuoasă decât niște simple cifre– importanța suporterilor, a comunității pentru susținerea echipei de la firul ierbii, de la marginea terenului.

Ziua de 4 Iunie 2022 avea să adune la Gura Humorului sute de persoane în tribună, oameni cu părinți, copii, bunici, elevi și profesorii acestora, personaje care nu au fost în viața lor poate la un meci de rugby, dar și suporteri înfocați deopotrivă. Am experimentat poate cea mai grandioasă forță a sportului – acea de a uni oameni și comunități. E poate cel mai mare număr de spectatori ce a reușit să fie găzduit la stadionul Tineretului în ultimii trei ani. Ori asta nu e lucru minor.

Călătoria sportului în comunitate, fie el rugby sau fotbal, ar trebui să pornească de aici – cu susținerea comunității din care faci parte. Iar orice meci poate fi descifrat nu doar în acele cifre care arată scorul la finalul meciului, ci în potențialul impact asupra comunității.

La momentul de față întreg mediul românesc, sportiv și nu numai, se activează la fiecare clipire a performanței, când toți ne transformăm în elogiatorii unui rezultat, al unui nume, fără început și fără final – căci nu-i așa, noi nu prea suntem firi sportive. Iar dacă sportivul care ne reprezintă are o zi proastă și rezultate sub așteptări, un nou for de comentatori, mai acerb și mai agresiv, devine judecător suprem.

În acele clipe ale performaței, parcursul sportivului sau echipei în cauză nu mai are legătură cu noi, pentru că noi toți eram prea ocupați să ne trăim viețile, în timp ce alții munceau ca noi să ne putem agăța de un rezultat, de o realizare, a unei entități care probabil a fost susținută doar de o mână de oameni până la momentul respectiv.

Revenind la rugby, în realitate, fiecare din noi poate face ceva pentru sportul românesc: putem deveni consumatori de sport ca parte a vieții noastre zilnice. E nevoie de atât de puțin, trebuie doar să ieșim din casă și să susținem comunitățile sportive de lângă noi prin simpla prezență la teren. Totodată, putem învăța copiii de mici că timpul petrecut în iarbă sau lângă iarbă, la marginea terenului, are acest rol de a te dezvolta personal.

Sportivii noștri pot crește frumos și armonios dacă le-am armoniza mediul în care aceștia își desfășoară activitățile, de-a lungul timpului și nu doar într-un moment de glorie.

Susținerea comunității este poate un pivot principal în filmul sportiv românesc, cu potențiale efecte pe termen mediu și lung, care contribuie la paradigma practică aproape non-existentă a sportului pentru toți.

Cu puțin timp în urmă, participam la un turneu de mini-rugby ce reunea varii cluburi sportive din diferite județe ale țării. Pe margine, un părinte, despre care aflasem ulterior că ar fi fost primarul unei localități sucevene, urla iritat la fetița lui în timpul jocului. Mi-ar fi foarte greu să reproduc ce am auzit, însă cu siguranță am înțeles că acel copil era acolo cu o misiune foarte importantă – de a-i împlini tatălui dorințele eșuate, de a se distinge de mulțime cu orice preț, iar agresivitatea verbală îi era menită drept încurajare. Am înțeles destul de repede că orice ar fi făcut acel copil în joc, nu ar fi fost îndeajuns de bun.

Și nu pot să nu mă întreb dacă susținerea noastră a tuturor, către sportul românesc nu are cumva la momentul actual valențele acelui episod.

Poate suportul nostru ar deservi mai bine faptic, de la marginea și firul ierbii, îndreptată pozitiv către orice copil și tânăr practicant de sport, care în momentul în care întoarce capul de la mijlocul terenului, știe că, indiferent de rezultatul zilei, comunitatea îi este aproape.

Pentru noi, meciul televizat în acea zi de 4 Iunie 2022, a însemnat cum la marginea terenului din Gura Humorului au venit oameni pentru prima dată acolo, elevi cu baloane, suporteri cu pancarte pe care scria Hai Humoru’, grupuri de prieteni și familii cu copii, toți veniți la un eveniment de integrare socială și cred că așa ar trebui să fie mereu.

Însă timpul a trecut de atunci. Echipa și-a continuat meciurile fără TVR1 și fără impresia efemeră de susținere pe care comunitatea a dat-o pe moment. Jucătorii au continuat să se uite la tribunele aproape goale ale stadionului, până când, cu Doamne Ajută, mai primim vreo televiziune, și mai insistăm la un om de afaceri local să înțeleagă, măcar la nivel declarativ, rolul sportului în comunitate și societate.

Iar pentru o monstră de ce înseamnă suporteri și comunitate, dar și de frumusețea unui meci de rugby, vă invit la meciul România – Italia, care se joacă pe Arcul de Triumf pe 1 iulie 2022, de la ora 21.00, două echipe care se reîntâlnesc după 18 ani, la București. Strigăm împreună „Hai România!”?

Gabriela Popescu este Fondator "Te Aud Romania".

Dupa o perioada in lumea financiar-bancara a Londrei, Gabriela a decis sa se intoarca in tara, la Gura Humorului, unde a fondat fundatia Te Aud Romania in 2014. Scopul fundatiei este de a oferi educatie alternativa copiilor din mediile dezavantajate prin proiecte educative si implicare prin sport. Totodata, Gabriela a revitalizat si echipa locala de rugby, Rugby Club Gura Humorului, unde a reusit sa implice atat comunitatea humoreana, cat si parteneri nationali si internationali.

