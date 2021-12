Hartuirea si formele ei - cand e contraventie si cand e infractiune, ne lamureste avocat Roxana Pop

Poate ca, la un moment dat, cu totii am avut parte de hartuire sub o forma sau alta. In zilele noastre sunt frecvente cazurile de hartuire online. Cand este infractiune si cand este contraventie, lamurim cu ajutorul unui avocat, Pop Roxana.

Hartuirea poate fi morala, sexuala, chiar si psihologica

In Codul Penal sanctiunea hartuirii este mai dura. Daca este dovedit ca fapta este infractiune, se poate ajunge la condamnare penala, conform art. 208. Dupa cum ne explica avocat drept penal Cluj Pop Roxana, hartuirea poate presupune cazul celor care fara drept legitim va supravegheaza casa, va urmareste la locul de munca, va induce stare de frica privind siguranta. Pedeapsa poate fi de 3 pana la 6 luni de inchisoare sau o amenda penala.

Tot hartuire denumim si cazurile celor care efectueaza apeluri telefonice frecvent, cu scopul de a va induce frica. In astfel de cazuri pedepsele pot ajunge de la 0 luna la 3 luni de inchisoare sau amenda penala.

De asemenea, conform art. 223 din Codul Penal in cazul hartuirii sexuale, in raporturi de munca sau cele similare, sunt prevazute pedepse precum inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda penala. Cei care pretind favoruri sexuale in relatiile de munca sau intimideaza sau umilesc persoanele din cadrul colectivului de munca cu privire la relatiile de natura sexuala pot fi sanctionati. Insa, o astfel de actiune penala are la baza plangerea pe care partea vatamata trebuie sa o faca în termen de 3 luni de la data savarsirii faptei.

Cand e hartuire, cand e exagerare sau confuzie

Unele dintre cele mai frecvente cazuri de hartuire sunt cele la locul de munca. Astfel de situatii au ajuns si pe masa avocatului Roxana Pop. Conform acestuia, hartuirea are la baza orice comportament discriminatoriu, ce lezeaza demnitatea unei persoane. Partea vatamata ajunge sa nu se mai simta in siguranta la locul de munca, se simte umilita, ofensata.

Care sunt criteriile de discriminare: de etnie, rasa, sex, limba sau religie si nu numai. Exista insa si o linie subtila aici. In codul muncii nu exista sanctiune in mod special pentru hartuire, ci pentru discriminare. Dovedita, fapta poate fi pedepsita cu amenda.

Hartuirea morala, specific definita de legea nr. 167/2020

O ordonanta recent modificata stabilieste mai clar ce presupune hartuirea morala la locul de munca. Sunt incadrate aici comentariile, gesturile si comportamentele ce ating demnitatea si integritatea - fizica sau mentala - a unei persoane. Implicit stresul si epuizarea fizica la locul de munca pot degrada climatul de lucru si afecteaza angajatii.

Cei care comit acte de hartuire pot fi trasi la raspundere contraventionala sau penala. Vor raspunde insa si disciplinar. Hartuirea poate fi intre persoane de acelasi statut ierarhic sau intre sefi si subalterni. Angajatorul poate fi si el tras la raspundere, pentru ca nu previne si nu combate orice forma de hartuire. Amenzile in acest caz sunt intre 30.000 si 50.000 de lei.

Cat despre cum se incadreaza cazul fiecaruia, ce poate fi hartuire, dovedita in fata legii, ce posibilitate legala exista pentru a cere despagubiri de la cei care au comis acte de hartuire asupra voastra, un avocat cu experienta in domeniu va poate indruma. Atentie, nu conteaza daca actele de hartuire sunt specific la locul de munca, in timpul programului de munca sau in orele din afara acestui orar. Fapta ramane aceeasi, dovezile sunt relevante si deci sansele de a va face dreptate sunt aceleasi.

