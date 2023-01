Celebrul economist Nouriel Roubini anunță: 10 mega crize lovesc lumea, dar există o soluție de a ne proteja VIDEO

Nouriel Roubini, celebrul economist care a prezis criza mondială din 2008, profesor emerit la Stern School of Business de la Universitatea New York, Statele Unite, dă un avertisment major omenirii. Expertul anunță că 10 mega crize se îndreaptă spre lume, printre care războiul, criza datoriilor și ”bomba cu ceas” demografică.

Însă, economistul dă și o soluție pentru a nu fi loviți de crizele globale, în această perioadă dificilă: aurul poate reprezenta cea mai bună protecție pentru a depăși situația, potrivit Kitco.

Nouriel Roubini prevede că prețul aurului ar putea crește până la valoarea de 3.000 de dolari până în anul 2028. „În următorii câțiva ani, m-aș aștepta ca aurul să aibă rate mari de rentabilitate cu o singură cifră, în rate scăzute de rentabilitate de două cifre”, a spus el. „Mă aștept la rate de rentabilitate în jur de 10% pe an în următorii cinci ani”.

Inflația, stagflația și tendința de „dezdolarizare” vor fi principalii factori. „Dacă rivalii Statelor Unite ale Americii trebuie să se diversifice în cazul activelor în dolari pentru că armăm dolarul și pot fi impuse sancțiuni, atunci singurul activ internațional de rezervă care nu poate fi confiscat de SUA și Occident nu este dolarul, euro, yenul sau lira sterlină”, a spus Roubini. „Nu poate fi decât aurul.”

El a estimat că aurul va crește cu 10% pe an pe parcursul a cinci ani, rezultând un preț al aurului de peste 3.000 de dolari pe uncie, o rentabilitate generală de 60%.

Nourile Roubini, cunoscut și sub numele de „Dr. Doom’, pentru previziunile sale economice sumbre și pentru că a prezis corect criza financiară din 2008 înainte de a se produce, a spus că o „depresiune stagflaționistă” ar putea începe în 2023, ceea ce ar determina atât acțiunile, cât și obligațiunile să scadă.

„Dacă am dreptate, că vom avea o aterizare grea, că inflația va fi persistentă și că băncile centrale sunt într-o dilemă, [atunci] atât acțiunile, cât și obligațiunile se vor descurca prost”, a prezis el. „Aurul ar trebui să meargă mai bine pentru că este o acoperire împotriva inflației. Este, de asemenea, un gard împotriva instabilității financiare și un gard împotriva stabilității sociale, politice și geopolitice.”

Nouriel Roubini a spus că „puteri revizioniste” precum China, Rusia, Iran și Coreea de Nord vor provoca SUA și Europa pentru dominația mondială în anii următori. El a scos în evidență Taiwan, un aliat al SUA, ca exemplu. Făcând ecou șefului marinei americane Michael Gilday, el a avertizat că China ar putea ataca Taiwanul încă din 2023, provocând noi tensiuni între China și SUA.

„[Președintele Chinei] Xi a venit la putere pentru un al treilea mandat nu pentru că vrea să reformeze China, ci pentru că vrea să rămână în istorie, ca președintele care a unit China continentală cu Taiwan”, a susținut Roubini. „Recent, Biden a făcut declarații că, dacă China ar invada Taiwanul sau chiar ar impune o blocadă navală, SUA vor interveni direct în acel conflict”.

Roubini a avertizat lumea că 10 mega crize vor lovi lumea, în noua sa carte ”Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them” (”Zece tendințe periculoase care ne pun în pericol viitorul și cum să le supraviețuim”).

Roubini identifică crizele datoriilor, deglobalizarea, o bombă cu ceas demografică, catastrofele climatice, inteligența artificială și alți factori drept „mega-amenințări” care pun în pericol întreaga umanitate. și ar putea duce la o „distopie”.

O temă cheie din carte este că rezolvarea unei probleme poate înrăutăți alta. De exemplu, Roubini scrie că pentru a remedia schimbările climatice, sunt necesare investiții masive în energia verde, dar astfel de investiții ar necesita o reducere a standardului de viață al oamenilor.

„Este o lume foarte diferită de cea în care am crescut cu aceste mega-amenințări, despre care nici măcar nu am auzit când eram copil. Acum fiecare dintre ele este o amenințare materială la adresa prosperității noastre, a păcii și a progresului.”