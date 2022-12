Adio! Mesajul lui Cristiano Ronaldo după eșecul Portugaliei la Mondiale

Portugalia a fost eliminată surprinzător de Maroc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, ratând șansa de a intra în careul de ași al competiției.

Singurul fotbalist din istorie care a marcat la cinci Campionate Mondiale, Ronaldo, care va împlini 38 de ani în februarie, a ajuns la 196 de selecții și 118 goluri la naționala Portugaliei. El a precizat că aceasta a fost ultima lui Cupă Mondială, dar a lăsat și de înțeles că s-ar putea retrage de la națională.

”Cel mai mare vis al meu a fost să câștig Cupa Mondială cu Portugalia. De-a lungul carierei, am reușit să câștig multe trofee importante, inclusiv cu Portugalia, dar să pun numele țării mele pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a fost cel mai mare vis al meu, pentru care am luptat din greu.

La cele cinci ediții de Cupă Mondială în care am jucat, am dat mereu tot ce am avut mai bun, alături de mari jucători și încurajat de milioane de portughezi. Eu mereu am dat totul.

Nu m-am dat niciodată la o parte de la luptă, nu am renunțat niciodată la visul de a câștiga Cupa Mondială. Din păcate, visul s-a încheiat ieri. Nu am vrut să reacționez la cald, știți că s-au spus multe, s-au scris multe, s-au speculat multe, dar vreau să știți că dedicarea mea pentru echipa națională nu s-a schimbat nici măcar o clipă.

Am fost mereu un jucător care a luptat pentru obiectivele colective și nu aș întoarce niciodată spatele colegilor mei și țării. Nu mai sunt multe de spus acum. Mulțumesc, Portugalia! Mulțumesc, Qatar. A fost frumos cât a durat. Acum, sper ca timpul să fie un sfetnic bun și să-i permită fiecăruia să ia cele mai bune decizii”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram.