Echipa din România care l-a ofertat pe Cristiano Ronaldo! Ce salariu i se oferă portughezului

Cristiano Ronaldo și-a încheiat relația cu Manchester United și din luna ianuarie 2023 poate semna cu orice club dorește.

Portughezul, care va împlini 38 de ani, devine liber de contract, iar ofertele pe adresa lui curg, el fiind încă un nume important, cel puțin din punct de vedere al marketingului, în fotbalul mondial.

Ronaldo a primit o ofertă inedită și din România, de la clubul de ligă a treia Steagul Roșu Brașov, care a postat pe contul oficial de Twitter propunerea pentru portughez.

„Conducerea noastră a ajuns la un acord pentru a-i oferi lui Cristiano un contract până la finalul acestui sezon. Contractul de 516,35 euro (2.550 lei) arată cât de serioși suntem în a construi o echipă care poate accede în play-off-ul Ligii 3 și ataca promovarea”, scrie în mesajul postat de clubul brașovean.

Salariul oferit lui CR 7 reprezintă minimul pe economie, inițiativa brașovenilor fiind un gest similar cu cel al echipei engleze de liga a patra Ashton United, care i-a propus lui Erling Halland, atacantul formației Manchester City, să semneze un contract cu gruparea engleză pe durata Cupei Mondiale.

Evident, Cristiano Ronaldo nu va ajunge în România, oferta brașovenilor fiind o încercare de mediatizare a acestei echipe.

