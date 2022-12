Romeo Dunca, președintele CJ Caraș Severin, implicat într-un accident: ”Spre dezamăgirea unora miroseam doar a cârnați!"

Romeo Dunca se afla la volanul unui autoturism, proprietate a Consiliului Județean Caraș Severin.

Acesta se îndrepta dinspre Caransebeș înspre Timișoara când, pe DN 6 sau ”drumul morții”, așa cum mai este cunoscut, la ieșirea din localitatea Căvăran, a fost implicat într-un carambol.

Din primele informații, în timp ce circula în coloană, mașina din fața lui a frânat brusc. La fel a făcut și Romeo Dunca, reușind să oprească autovehiculul, însă a fost lovit de TIR-ul din spate, potrivit antena3.ro.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

”Aseară în jurul orei 17, a avut loc un accident de circulație pe DN6 în care au fost implicate 3 autovehicule. Unul dintre cele 3 autovehicule era condus de către Romeo Dunca, președintele CJ Caraș Severin, iar mașina este în proprietatea instituției fiind mașina de serviciu.

În timp ce un bărbat de 45 de ani, din Reșița, conducea un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, pe DN 6, la km 470, în afara localității Căvăran, din direcția Caransebeș către Lugoj, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa, condus de Romeo Dunca, lovindu-l în partea din spate și proiectându-l într-un alt autoturism condus de un bărbat de 29 de ani, din județul Dolj.

Practic vorbim de un accident tip carambol datorat nepăstrării distanței de rulare între autovehicule. Nicio persoană nu a fost rănită, fiind înregistrate avarii la cele trei autovehicule implicate.

Cei 3 conducători auto au fost testați cu privire la consumul de alcool și substanțe psihoactive, rezultatele fiind negative în toate cazurile”, se arată în comunicatul poliției.

Romeo Dunca a oferit pentru Express de Banat primele declarații după accidentul de seara trecută.

"Toată lumea e bine, Consiliul Județean se va alege cu un Touareg nou de pe urma asigurării TIR-ului care m-a lovit. Eu nu am lovit mașina din față, eu am oprit în spatele ei. TIR-ul a intrat în mine și m-a împins în mașina din față. Eu nu am avut nicio vină. Culpa e doar a șoferului de TIR, care mi-a și dat asigurarea lui pentru suportarea cheltuielilor. Nu am fost proiectat în șanț, am tras mașina acolo, să nu blocăm traficul, accidentul nostru nefiind cu victime. Am fost testat și pentru alcool, și pentru droguri, dar spre dezamăgirea unora rezultatul a fost zero la ambele. Miroseam doar a cârnați!"