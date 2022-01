Continuă scandalul la Chelsea. Decizia drastică a antrenorului în cazul de indisciplină a atacantului Lukaku

Thomas Tuchel, care nu a apreciat că Romelu Lukaku şi-a declarat dragostea pentru Inter într-un interviu acordat Sky Italia, fără acordul clubului, a decis să-l sancţioneze pe internaţionalul belgian prin scoaterea din lot înaintea meciului cu Liverpool, de duminică, informează lequipe.fr.

Surprins şi deranjat de cuvintele lui Romelu Lukaku, care a mărturisit că este nemulţumit de situaţia în care se află la Chelsea, antrenorul Thomas Tuchel a decis să se descurce fără atacantul belgian de 28 de ani la importantul meci din Premier League cu Liverpool, potrivit The Athletic.

Întrucât interviul în cauză nu a fost aprobat de club, Tuchel a promis măsuri disciplinare. "Nu ne place, mie nu îmi place. Face o vâlvă de care nu avem nevoie şi nu ne ajută. Romelu este un jucător cu experienţă, ar trebui să ştie cum e când trimite mesaje de genul acesta", a explicat tehnicianul german de 48 de ani.

Autor a 7 goluri în 18 meciuri în toate competiţiile din acest sezon, Lukaku şi-a pierdut postul de titular la revenirea după o accidentare, la sfârşitul lunii noiembrie.

"Nu sunt mulţumit de situaţie, este normal. Cred că antrenorul a ales să joace cu o formaţie diferită, trebuie doar să continui să muncesc şi să fiu profesionist. Sunt muncitor şi nu trebuie să renunţ", a spus Lukaku în interviul acordat Sky, înaintea finalului anului trecut.

Apoi, el s-a referit la transferul său la Chelsea, produs vara trecută după ce a promis că nu va părăsi campioana Italiei: "Cred că tot ce s-a întâmplat nu ar fi trebuit să se petreacă aşa. Felul în care am plecat de la Inter, felul în care am comunicat cu fanii, mă deranjează pentru că nu era acela momentul potrivit. Acum cred că este timpul să vorbim pentru că am spus mereu că am echipa Inter în suflet. Mă voi întoarce şi voi juca acolo, chiar sper cu adevărat. Sunt indragostit de Italia."

Lukaku a reintrat ca titular şi a marcat, miercuri, în meciul cu Brighton, scor 1-1. Partida Chelsea - Liverpool are loc, duminică, de la ora 19.30, în etapa a XXI-a a campionatului englez.