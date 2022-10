Una dintre cele mai bune handbaliste din România ar putea să lipsească de la Campionatul European

Jucătoarea de handbal Crina Pintea ar putea rata Campionatul European, a declarat, luni, selecţionerul Florentin Pera.

De asemenea, mai multe sportive nu au vrut să se vaccineze anti-Covid. "Fetele nu au vrut să se vaccineze multe dintre ele, este opţiunea lor, nu trebuie condamnate. Până la urmă e un lucru care nu ţine de partea sportivă. Încerc să le încurajez pe fete, să uităm toate problemele acesta, să ne focusăm doar pe pregătire şi pe formarea unei echipe care să lupte la acest European pentru toţi suporterii noştri", a declarat selecţionerul.

Pentru Pera, grupa este foarte dificilă, iar primul meci cu Olanda este important. "Eu am încredere în echipă, avem jucătoare valoroase, chiar dacă problemele în formarea lotului s-au intensificat parcă de la zi la zi. Crina Pintea este o jucătoare care la momentul acesta este sub semnul întrebării.

Nu ştim în ce măsură va putea veni la Campionatul European. Ar reprezenta o pierdere mare, ţinând cont de faptul că are experienţă şi are un rol important şi în faza de apărare, nu numai în atac.

Dacă va ieşi şi Crina vor fi probleme destul de mari. Am avut emoţii şi în privinţa Sorinei Grozav, este puţin răcită, însă am înţeles că este totul în regulă. Sunt practic şase jucătoare accidentate, nu mai punem la socoteală şi jucătoarele care nu s-au vaccinat. Sigur este dreptul fiecăreia şi am întâmpinat foarte multe dificultăţi în formarea lotului. Dar asta este, ne-am adaptat. Am încredere în jucătoare, sunt foarte motivate, îmi doresc ca la Campionatul European să arătăm ca o echipa unită, care luptă indiferent de adversar", a precizat antrenorul naţionalei.

"Cristina Neagu reprezintă un plus foarte mare pentru echipă, este căpitanul echipei, o jucătoare cu foarte multă experienţă. E important că a avut jocuri constant bune la echipa sa de club în Liga Campionilor. Şi la Trofeul Carpaţi am reuşit să o folosesc atât cât am avut nevoie, pentru că venea după trei meciuri în opt zile. Cel mai important este că e sănătoasă, se alătură echipei naţionale", a adăugat el.

Naţionala s-a reunit luni, iar programul include un cantonament la Cheile Grădiştei, după care va face o oprire la Tatabanya, pentru amicalele cu Ungaria (29 octombrie) şi cu Germania (2 noiembrie), participante şi ele la CE2022.

Apoi, România va pleca în 3 noiembrie spre Skopje, unde va disputa meciurile din grupa C preliminară: în 5 noiembrie, cu Olanda (ora 21.30), în 7 noiembrie, cu Franţa (21.30) şi în 9 noiembrie, cu Macedonia de Nord (19.00).

Naţionala României va participa pentru a 14-a oară la turneul final al CE, iar ediţia din 2022 va avea loc între 4 şi 20 noiembrie şi va fi găzduită de oraşele Ljubljana, Celje, Skopje şi Podgorica.