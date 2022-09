România după Nicolae Ceaușescu. Cât este de periculos să fii patriot?

Deși istoria consemnează fapte ce țin, în aparență de "voința poporului", precum Revoluția din Decembrie 1989, prieteni văzuți și nevăzuți atrag atenția asupra unor informații care pot schimba total viziunea despre cine conduce lumea și cine conduce România!

Să fie adevărat că în viața nimic nu este întâmplător și că totul se plătește?

Cine a condus și cine conduce România?

Greșea, oare, președintele rus Stalin când aprecia că "nu contează cine votează, contează cine numără voturile"?

Curajul de a gândi pentru o Românie demnă, independentă și suverană a fost și motivul pentru care fostul președinte Nicolae Ceaușescu a fost omorât?

Personal, nu cred în interese îndreptate împotriva omenirii, așa cum nu cred nici în existența "Ocultei"! Vreau sa cred, însă, într-o conștiința comuna și într-un demers unitar impus fie și de Noua Ordine Mondiala, pentru menținerea păcii, indiferent de culoare politică, de credință, indiferent de grade și de funcții!

Am întrebat și întreb, parafrazând pe cunoscutul Steve Job, fondatorul Apple: "cine își dorește să fie cel mai bogat om din cimitir"?

Un "Remember" cu privire la adevăruri ascunse după ușă, este necesar! Distinsul și regretatul economist, profesor universitar Anghel Rugină, consilier în diferite guverne americane și membru corespondent al Academiei Statelor Unite ne oferă un 'duș cu apă rece'!

Invitat în cadrul unui "talk - show" moderat de cunoscutul jurnalist Marius Tucă, academician Anghel Rugină dezvăluia pentru cei "care au urechi să audă și minte să înțeleagă", că lumea nu se afla la voia întâmplării, amintind, pentru prima dată, despre "Grup", un "guvern mondial' care deține puterea absolută pe planeta, șefii de stat fiind "aleși" cu "binecuvântarea" acestuia!

Înțelepciunea populară nu lipsește! Fiecare nas are nașul sau! Unde exista un șef, sigur exista unul mai mare deasupra!

Și totuși cine are interesul să dezbine pacea și buna înțelegerea între popoare? De ce oamenii au ajuns sa se lovească și să rămână indiferenți in fata durerii care înconjoară lumea?

Cât de important este controlul resurselor și acapararea țărilor în curs de dezvoltare, prin împrumuturi nesfârșite?

Succesiunea evenimentelor din ultimii 33 de ani demonstrează ca lumea se mișcă! În mod sigur, domnul academician știa ce spune! Dar ce am aplicat noi din experiența și sfaturile domniei sale?

Întrebat dacă și România este vizată de cei care conduc lumea, academicianul Anghel Rugină declara: 'înainte cu două luni de alegerile din 2000, persoana care a câștigat alegerile prezidențiale, a fost în vizită „privată" în Statele Unite, iar la două săptămâni de la câștigarea alegerilor, primul ministru proaspăt numit a făcut același lucru. Au fost amândoi să-şi ia „foaia de drum...!"

Algoritmul puterii ne este cunoscut! Dacă în Evul mediu și în Istoria modernă caftanul domniei venea de la Istanbul, azi "aleșii" vin de la Bruxelles și Washington?

Ce a însemnat Moscova în timpul Războiului rece?

Adevăruri clasificate?

Ce să înțelegem când un fost premier al României, cu acces la informații deosebit de sensibile, informații clasificate la nivel de Secret de Stat, aprecia că "este o gluma sa credem că lucrurile sunt hotărâte în tara"?! Dar despre declarația unui oficial în funcție care răspundea interpelărilor cu privire la propria demisie, redata cu aproximație: "eu nu îmi dau demisia! Eu răspund în fața celor din afara țării! Să mă demită ei, dacă vor" ce se mai poate spune?

Inteligenta cititorilor își spune cuvântul! Deși mediocritatea nu lipsește din "copacii puterii", Credința în Bunul Dumnezeu trebuie sa ne lumineze mintea!

Cu puțin timp în urmă, îndemnam la reflecții pentru România, fără sa încurajez atitudinile neconforme cu respectul față de adevăr și fata de lege!

Interesul nostru cu privire la adevăruri nerostite sau mult prea ușor uitate, nu tine de război, fie el doar mediatic!

Fără să dorim sa atingem cu noroi "capabilitatea" strategică a unor "jucători politici,"nu trebuie sa uităm ca în mod cert stabilitatea păcii poate fi un prim răspuns pentru teoreticieni, practica demonstrând însă că interesele nu se sting niciodată!

De unde vin președinții României?

Cum a fost legitimat un candidat la Președinția României, drept adjunct la NATO?

Să fie adevărat că președintele României va fi numit secretar general NATO?

In ce baza se poate negocia o asemenea poziție din Clubul celor puternici?

Unitatea aduce echilibru!!

Ce am învățat din istoria recentă?

Gândind la mărturisirile distinsului profesor Anghel Rugină, potrivit cărora "guvernul mondial existent indică personajele politice cele mai “potrivite” pentru a “câștigă alegerile”, în mod “democratic" în țările lumii sau pentru a fi "aleși" în funcții de conducere, se poate spune că Nicolae Ceaușescu a făcut parte dintre cei "aleși" de un posibil guvern mondial, cu atât mai mult cu cât este știut că organizația "Grupul" funcționează din anul 1800?

Nicolae Ceaușescu a în bun roman, un om simplu, un fiu de țărani, un om însă cu o inteligență extraordinară, potrivit fostului ministru de externe Ștefan Andrei! Perspectiva psihologica nu trebuie sa lipsească în analiza șefilor de stat, profilul psihologic fiind extrem de important!

Simplitatea aduce imprevizibilitate! Cine are nevoie de oameni independenți?

În 1965, la venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu, România era o țară cu 19 milioane de locuitori și cu un număr de circa 4,5 milioane salariați. După aproape 25 de ani, în Decembrie 1989, România era o țară cu 23 milioane de locuitori și cu 8,2 milioane de salariați. Numărul pensionarilor era de circa 3,5 milioane!

În anul 2022, România numără aproximativ19 milioane de locuitori, din care circa 5 milioane trăiesc în străinătate cu acte în regulă, iar alți 5 în milioane muncesc la negru, poate inclusiv la cules de sparanghel! Tot în anul 2022, comparativ cu cei 8, 2 milioane de salariați și cu cei 3,5 milioane de pensionari din 1989, numărul angajaților a scăzut la 5, 7 milioane, iar al pensionarilor a crescut la circa 4,8 milioane.

Din cele peste 1800 de fabrici și uzine, unele de mare producție precum IMGB București, Republica și 23 August București, nu au mai rămas nici zidurile, concasate și scoate din nou la vânzare!

Locurile de munca au dispărut și ele în mare parte, fie sub loviturile de buldozer care a transformat industria românească în obiect de studiu pentru arheologie, fie sub interese străine sau sub amenințarea Covid-19!

Viitor?

Independenta deranjează, așa cum deranjează și puterea de a rămâne demn, chiar și când ești flămând și desculț!

Cum poți să controlezi un om dacă nu prin împrumuturi?

România a fost una dintre puținele tari care a reușit să își plătească integral datoria externă! În martie 1989, România a plătit o datorie externă de 23, 44 miliarde de dolari, dobânda fiind de circa 7 miliarde de dolari. De ce a fost nevoie de împrumuturi? Împrumuturile au fost făcute pentru tehnologizarea întreprinderilor și pentru o serie de proiecte precum: "hidrocentralele Porțile de Fier I și II, canalul Dunăre-Marea Neagră, peste 100 de hidrocentrale, multe rafinării și unități de prelucrare a minereului, proiectul centralei nucleare de la Cernavodă, rețeaua de metrou a Bucureștiului, alături de construirea a circa 100.000 de locuințe date în folosință, în fiecare an, după 1981, proprietar fiind însă statul român!

În 1989, după achitarea datoriei externe, România avea în conturi circa 2 miliarde de dolari și mai avea de recuperat încă aproape 9 miliarde de dolari din investiții făcute în întreaga lume, potrivit fostului director al Direcției Comerț Exterior, Ion Pârgaru! Investițiile nu au mai fost recuperate niciodată de români, fiind șterse sau "pierdute", în cazul unor țări precum: Irak, Sudan, Libia și Egipt, ultima tara având datorii față de România de circa 470 milioane de dolari, dar care au dispărut fără urma!

Cu siguranță istoria nu uita nici de cozile interminabile pentru o pâine și pentru o sticla de lapte, așa cum nu uita nici de sacrificiile făcute de romanii înghețați pentru achitarea datoriei externe!

Inexplicabil, în 1990, după ce a reușit să epuizeze rezerva de 2 miliarde de dolari cu "importuri de portocale și banane", conducerea României a redeschis linia împrumuturilor apelând la Băncile străine, datoria externă a României ajungând astăzi la circa 120 miliarde de dolari.

Pentru ce au fost făcute aceste împrumuturi?

Dacă înainte de 1989, România era printre cei mai mari producători din lume de produse petroliere finite, oțel, locomotive, avioane și instalații petroliere, astăzi, România supraviețuiește numai din împrumuturi externe?! Cum se explică faptul că România a ajuns, din producător de bunuri cu deschidere în peste 120 de țări, un consumator de produse, de cele mai multe ori pe credit,, inclusiv în zona de securitate națională?

Performanta guvernamentală? Produse "Second Hand"? Iubire față de propria țară? Trădare națională ridicata la rang de normalitate?

Cum este posibil ca România să vândă Termocentrala Mintia cu 91 de milioane de euro, valoarea reală a Termocentralei fiind de circa 1 miliard de euro, după ce au fost investiți în retehnologizare cel puțin 150 de milioane de euro?

După 33 de ani de speranțe spulberate, astăzi avem aproape tinerii legați de gat cu împrumuturi grele la bănci, pe viață, pentru o casa! După asigurări guvernamentale că " economia duduie", avem împrumuturi externe pentru măști și izolate. După ani de experimente în educație și învățământ, avem analfabeți funcționali în masă! După ani de manipulare și dezinformări, avem conștiințe lovite, deznădejde și neputință!

Cine câștigă? Cine pierde?

Realitatea este crunta!

Prostia a ajuns garanție pentru promovare? Dar nepăsarea și promiscuitatea socială?

Dosarul Revoluției din 1989 amintește despre crime și abuzuri, despre mii de morți și teroriștii "volatilizați", despre minciuna servita romanilor în loc de pâine!

Cine mai are nevoie de vinovați?

Cine îi mai readuce la viață pe tinerii loviți de gloanțe care strigau "Libertate, Libertate"? Cine îi mai readuce la viață pe tinerii militari în termen de la Câmpina, veniți în București să lupte cu "teroriștii", dar care au fost așteptați și executați din ordine neștiute la Aeroportul Otopeni?

După 33 de ani, în România încă se moare de boala, se moare de foame și de indiferenta!

După o viață de munca, cu plămânii sufocați de praful de cânepă din fabricile textile sau de toxicitatea din minele de uraniu, bunicii și părinții noștri se sting în mizerie, fără să poată să ofere bacșișul obligatoriu pentru a mai cumpăra o zi de viata!

Sa fie adevărat că avem sănătate atât cât ne permitem să plătim, așa cum un oficial, ministrul apărării declara "că avem securitate atât cât ne permitem să plătim"?

Fără să generalizam, cum putem sa înțelegem un "medic" care, cu o răceală specifica poate nazistului Joseph Menghele, refuza să opereze un bolnav de cancer pana nu primește șpagă 10.000 lei, în condițiile în care statul român îl plătește regește, în comparație cu un absolvent de facultate ajuns vânzător la supermarket?

Cum poți să gândești la "România normala" în condițiile în care un medic declara familiei că este bine să își ia părintele acasă, pentru că "nu își permite să țină un pat ocupat cu un muribund, cu un om care nu mai are nicio șansă"?

Gândește cineva că indiferent de funcție, medic sau ministru, poate ocupa și el "patul muribundului"?

Ce am învățat din durerea familiilor?

ATI Piatra Neamț? Spitalul Matei Balș? COLECTIV - vieți topite în flăcări?

Singurătatea înseamna sănătate?

Europa ne privește din spatele ferestrelor închise, în timp ce România a ajuns o piață de desfacere pentru produse îndoielnice calitativ!

De ce fug europenii pe stradă când întâlnesc romani?! De ce nu pot țăranii români și nu "samsarii" care nu au văzut niciodată o sapa, să își vândă produsele în piața sau un supermarket-uri?

Sa fie plecarea din Tara o soluție? Romanii au plecat și încă mai pleacă!

Peste 5 milioane de romani privesc spre România cu dor, plecați departe pentru o viata mai buna! Banii nu aduc, însă, niciodată dragostea părinților și a copiilor rămași cu privirea ațintită la ușă!

Chiar dacă era apreciata drept o "mare realizare" guvernamentală, plecarea romanilor din tara înseamnă o tragedie!

Ce înseamnă viitorul nostru fără tineri?

Timpul nu ne așteaptă!

Se vorbește de atacuri la suveranitatea națională prin subordonarea legilor justiției și a Constituției României directivelor Uniunii Europene!

România este o țară vândută?

Se vorbește despre enclavizări și demnitari vanduti puterilor străine! Se vorbește despre un popor care a fost înlocuit deja de populații dezrădăcinate de sentimentul național de unitate!

Satele romanești se sting, asa cum s-au stins și se sting și părintii noștri!

Se vorbește despre o istorie fără eroi!

Se vorbește ca Ștefan cel Mare nu a fost roman!! Mihai Viteazul gândea la propria mărire! Faptele lui Alexandru Ioan Cuza sunt deja spulberate și puse pe seama altora! Unirea??! În mod nedrept se spune că Marea Unire nu a fost a romanilor, lăsându-se sa se înțeleagă că "forte oculte" au gândit în locul nostru!

Cine mai are nevoie de continuitate istorica?

Maghiarii gândesc de secole la Ungaria Mare și știu să își apere trecutul și să își construiască viitorul, în timp ce noi am vândut și vindem ieftin tot ce mai avem!

România îndeamnă la toleranta? Diplomația asista neputincioasă la vânzarea de țară? Din nou vreau să cred că nu!

Când va urma o noua "Declarație de autonomie teritorială a Ardealului și alipirea la Ungaria"? Transilvania mai aparține românilor? Cine cunoaște cât pământ românesc a fost cumpărat la prețul unui kilogram de tarate de către ONG -urile maghiare, dar și de alți "investitori" străini?

Analiza de risc? Anticipare? Prognoze pentru următorii 50 de ani?

Securitate națională?

Dacă istoria incomodează, cine negociază și prețul limbii romane?

Cui ii mai pasă de romanii plecați din țară pentru o bucată de pâine? Cine mai gândește la comunitățile de români din Ucraina și din Ungaria?

Chiar dacă România manifesta unitate în fața durerii aduse de un controversat război cu Moscova, sa nu uitam că din anul 2017, românii din Ucraina nu mai au dreptul sa predea limba româna în școala! Aude cineva?

Cine își mai aduce aminte că de 1 Decembrie, Ziua Națională, romanii din Ungaria au fost obligați de autoritățile maghiare sa coboare drapelul României de pe turla biserici din Gyula!

Dumnezeu nu are culoare politică!

Credința în Dumnezeu, indiferent de religie, păstrează speranța!

Cum explicam faptul că Ungaria, de Ziua Națională a României, coboară drapelul național în berna și proclama zi de doliu, în timp ce noi respectăm drepturile tuturor minorităților? Dar rușinea că un ministru roman al sportului "nu cunoaște", în cadrul unei emisiuni televizate, imnul național "Deșteaptă-te romane" cum poate fi explicata?

De cate ori a intonat acest ministru, fost sportiv al României, imnul național în cadrul concursurilor internaționale?

Cine răspunde pentru indolență?

Ce mai reprezintă cuvintele sfinte patrie și patriotism?

Ce învață copiii noștri din cărțile de istorie?

Cine mai gândește pentru România?

România, împinsă de la spate, este singura țară din Europa care și -a omorât conducătorii în 25 decembrie 1989, în Sfânta zi de Crăciun!

În fața plutonului de execuție, cu câteva secunde înainte de a fi măcelărit de gloanțe alături de soția sa, Nicolae Ceaușescu amintea de România!

Acesta ar fi spus următoarele: „Trăiască Republica Socialistă România liberă și independentă! Moarte trădătorilor! Istoria mă va răzbuna!”

Democrație construita cu sânge?

Dosarul Revoluției din Decembrie 1989, trimis din nou de Parchetul General la instanta, sa fie un răspuns după 32 de ani?

Dar înmormântarea fostului președinte al Uniunii Sovietice Mihail Gorbaciov, fără onoruri militare și fără prezența șefilor de stat?

Sa fie întâmplător când se spune că istoria nu iartă?

