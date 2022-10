Cine va fi viitorul președinte al României?

Întâmplător să fie când se spune "că în viața totul se plătește"?

În timp ce "strategiile" pentru alegerile din 2024 ocupa mintea decidenților, românii gândesc la facturile care obosesc sufletul și la puținii bănuți rămași din salariu sau din pensie!

Cum poate sa trăiască un om obișnuit, cu un salariu de 1600 lei, din care trebuie să își întrețină soția și copiii înscriși la școală?

Cum poate să își păstreze sănătatea un pensionar cu o pensie de 900 lei, după 40 de ani de muncă, în condițiile în care facturile la întreținere se anunță de 1200 lei la un apartament cu 2 camere, iar medicamentele pentru încă o zi de viață costa mai bine de 1000 de lei?

Cum poate sa mai gândească un tânăr la viitor, în condițiile în care poarta în spate pentru următorii 30 de ani un împrumut bancar pentru o casa?

Câți tineri au rămas fără locuri de munca în ultimii ani? Nu mai puțin de 1.800.000 de români au fost disponibilizați sub amenințarea Covid-19, multi ajungând în situația de a nu mai avea cum să plătească împrumuturile dublate prin majorarea dobânzilor!

De ce românii devin tot mai săraci de la o zi la alta, in timp ce ministeriabilii își multiplica averile cu milioane de dolari prin afaceri cu statul?

Să fie o soluție plecarea din țară?

Să însemne normalitatea și viitorul României prognozele meteo asociate cu înghețul, indiferenta și ignoranța guvernanților care combat anotimpul de iarnă cu blugi purtați în casă?

Cui ii mai pasa de romanii obișnuiți, plătitori de taxe?

Cine se mai gândește la ziua de mâine?

Cine mai gândește la nea Ion sau la bunica Maria uitați în unitățile de primiri urgente sau trimiși înapoi acasă pentru că, așa cum declara un șef de secție medicala: "nu își permite să țină un pat ocupat cu un muribund"?

Respect? Recunoștința?

Cine mai gândește la părinții noștri ajunși la vârsta senectuții, dar "răsplătiți" cu rușinea de a fi legați de pat în unitățile de spital sau cu rușinea de a fi lăsați în mizerie in asa-zisele Centre de asistență pentru bătrâni?

Cum este posibil ca o mama să poată sa crească 10 copii, in timp ce aceștia, ajunși la maturitate, nu pot sa își îngrijească propriul părinte?

Viitor?

Alegerile din 2024, asociate cu erorile neasumate, obliga la reflecții!

Cine răspunde pentru România jefuită de resurse?

Cine răspunde de nesfârșitele împrumuturi externe?

Cine răspunde pentru Colectiv - un cuvânt care arde și care amintește de 90 de tineri arși de vii și uciși de complicitățile ieftine? Dar pentru ATI - Piatra Neamț unde alți părinți au ars de vii?

Cine răspunde de "surzii" împinși în copacii puterii, dar care nu vor sa audă nevoile romanilor și să vadă bătaia de joc acordată, în semn de bunăvoință, prin subvenții de 50 de bani la pompa de benzina?

Realitatea se simte în buzunarele românilor!

Prețul la motorină creste și atrage după sine majorări de prețuri la toate produsele! Cine câștigă?

Afacerile cresc, în timp ce sărăcia românilor se adâncește, produsele de baza, precum: uleiul, zahărul, roșiile și brânza - "mâncarea săracului" devenind un lux pentru români!

Cât costa să privești, fără nicio putere de a cumpăra, la produsele din carne sau la cașcaval, fixate în vitrina și să mergi mai departe?

In Decembrie1989, românii strigau libertate! Tinerii strigau împotriva frigului și a întunericului, împotriva foametei, producția internă a României fiind scoasă la export pentru achitarea datoriei externe de circa 15 miliarde de dolari!

Magazinele erau goale, ghearele de pui și copitele de purcel fiind la mare căutare!

Cine avea nevoie de o Românie fără datorie externă? Nu cumva tocmai faptul că România era o țară independentă a trezit invidia păpușarilor, a celor care manevrează păpușile la Masa puterii?

Astăzi, după 33 de ani de democrație, România plătește alte dobânzi la peste 120 miliarde de dolari! Cum se poate explica performanta în condițiile în care suntem scufundați în datorii externe?

Cum se poate înțelege de ce România se tot împrumută la băncile străine?

Cine va plăti aceste împrumuturi? Cine încasează comisionul astăzi?

Acesta sa fie prețul necorelat pentru "importul" de Democrație?

Dacă în 1989, românii înghețau în casă, astăzi, după 33 de ani de speranțe spulberate, România revine la lampa de gaz?

După 33 de ani, magazinele sunt pline cu produse, dar cine își permite să mai cumpere?

Cine conduce România?

Psihologia politica rămâne o tema deschisă!

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, studiul de caz ajuta sa ne păstrăm memoria colectivă!

Doamna Viorica președinte?

În neuitarea faptelor, fără să gândim la cineva anume, cu ani în urmă, un Staff relansa drept candidat pentru un post de președinte un președinte aflat în funcție, investit cu "misiunea" de a fi și moderatorul emisiunii TV la care era invitat să prezinte faptele trecute și intențiile viitoare pentru o Românie normala! Intervievatul era în fapt intervievatorul reprezentanților Mass media!

Rating-ul emisiunii, respectiv audienta, nu a fost asigurat însă de întrebările incomode care au întârziat să apară cu privire la jaful existent asupra pădurilor din România, asupra fabricilor devenite, prin dispariție, obiect pentru arheologie, asupra resurselor strategice!

Rating-ul a devenit considerabil când candidatul președinte, intervievat devenit intervievator, aflat în plină campanie electorală, a anunțat pauza de 30 de minute, atât pentru jurnaliștii prezenți, dar și pentru românii uimiți de generozitatea puterii!

Fără să determin polemici, psihologia politica sa fie analiza puterii din perspectiva "ciocul mic! Noi suntem acum la putere"?

Soluții?

La un alt post de televiziune, contracandidatul președinte surprindea prin calitatea de femeie, prin fluenta verbala și prin deschiderea pentru dialog!

Doamna candidat Viorica, acuzata în repetate rânduri în direct de greșeli de exprimare, avea puterea sa își asume propriile fapte, rămânând în picioare și nu așezată pe scaun, în fața românilor timp de 2 ore și răspunzând cu o fluenta uimitoare, la întrebările primite!

În fapt, doamna candidat Viorica arată că îi pasă!

Atitudinea centrată pe obiective necesare pentru redresarea economiei a atras atenția, temele grele fiind scoase de după ușă!

România are nevoie de siguranță! Romanii au nevoie de siguranță în fața nesfârșitelor abuzuri! România are nevoie de legi aplicate în mod real!

România are nevoie de conducători dedicați trup și suflet intereselor naționale!

Dar cine a vrut să audă?

Deși doamna candidat Viorica a solicitat cu mult curaj pentru o femeie, inclusiv o confruntare în direct la același post de televiziune, candidatul președinte a apreciat că nu este binevenita discuția în contradictoriu cu doamna candidata, deși ar fi fost o dovadă că Democrația funcționează și în România!

Cheia succesului?

Limbajul de lemn rupe realitatea ultimilor trei decenii! Liberalismul sau social democratia, naționalismul exacerbat se sufoca mult prea des prin cotloanele intereselor de gasca, fara sa afle soluții pentru o Românie normala!

Așa cum am precizat în repetate rânduri, nu cred în conspirații!

Întâmplător sa fie, însă, că am ajuns sa culegem ce am semănat?

De ce spunea oare președintele rus Stalin ca " nu contează cine votează, contează cine numără voturile"?

De la un mandat la altul românii au fost chemați la Vot cu promisiunea că "vor trăi mai bine"! Manipularea, indiferenta? Minciuna ajuta la plata facturilor?

Ce se mai poate face?

În România, de Black Friday totul este posibil! Reducerile se aplica la vânzarea de pământ românesc?

Cât mai costă o viață?

Anormalitatea a ajuns sa fie apreciată drept normalitate!

Cum se simte nenea Vasile, după 40 de ani de muncă, când este trimis acasă de medicul dintr-un spital, fără sa i se mai acorde nicio șansa pentru încă o zi de viață?

"Nu îmi permit sa țin patul ocupat, explica cel cu o profesie nemeritata, în condițiile în care pacientul este în faza terminala! Suntem în România! Aici nu avem spitale pentru persoane care așteaptă sa moara!"

Cum se poate vorbi despre normalitate când un om încercat în mod nedrept de cancer ajunge sa fie trimis acasă să aducă șpagă de 10000 de lei, dacă dorește să fie operat? Altfel, nu se poate!

Respect? Omenie? Credința în Dumnezeu?

Ce sa înțeleagă mama care este anunțată de un spital privat ca fiul sau tocmai a murit în urma unei banale operații de apendicita?

În alte unități de spital, un pacient a fost găsit carbonizat, ars de viu, la baie după 5 ore, în timp ce alți părinți s -au stins cuprinși de flăcări!

Ce se mai poate spune despre viitorul nostru, când un Înalt funcționar al statului anunță "bine că au murit numai 10 oameni"?

Ce mai înseamnă viața unui om?

Ce putem sa mai înțelegem când un șef de stat aduce mulțumiri pentru intervențiile prompte, în loc sa declare o zi de doliu național pentru oamenii nevinovați uciși de indiferenta și să solicite masuri directe pentru a preîntâmpina asemenea tragedii?

Întâmplător sa fie când autoritățile, "preocupate" de adevăr, deschid un dosar care rămâne în lucru și 33 de ani, asa cum s-a întâmplat cu "Dosarul Revoluției din Decembrie 1989"?

După un Covid-19 care a permis noi împrumuturi externe și pomparea a milioane de dolari în măști și în special în izolete, astăzi aproape dispărute, sa însemne normalitatea că spitalele din România amână operațiile pe motiv că nu mai sunt bani pentru intervenții?

Cine vrea sa mai știe de medicul căruia îi picau sute de mii de dolari din dulapul aflat în biroul dintr -un Spital Militar sub ochii mirați ai DNA?

Inegalitățile sociale adâncesc sărăcia! Cine are nevoie de echilibru? Cine are nevoie de lege?

Promiscuitatea socială obosește mintea și rupe echilibrul!

Tinerii mai au viitor?

Situația "exportului" de inteligenta românească și în mod implicit situația tinerilor romani care trebuie încurajați și ajutați să rămână în țară trebuie sa devină o problema de interes național și de securitate națională!

Metadina nu înseamna normalitate!

Mii de tineri și adulți își distrug viața înconjurați de luzii! Ce fac autoritățile în fața traficanților de droguri?

Recenta ieșire pe post pentru declarații a unui director adjunct, împuternicit chiar director general la Agenția Națională Antidrog, dincolo de limba legată și de situația hilară, cutremură prin frânturile de fraza scăpate sub înregistrarea video!

Întrebat de reporter dacă "este recunoscut, în România, fenomenul consumului de droguri, la adevărata realitate", directorul împuternicit declara: "șah-mat" (...)

Nimeni nu-și mai dorește să… aaa, vorbesc prostii, că mă fac ăia zob. Mă fac ăia zob. Dar asta e, am intrat, joc. Păi adevărul, dar nu pot să-l zic".

Potrivit observatornews.ro, împuternicitul director, rămas fără împuternicire, rămâne totuși adjunct la conducerea Agenției Naționale Antidrog!

Orice alte comentarii sunt de prisos!

Indolenta, aroganta, prostia, setea de putere, fuga de responsabilitate sa fie adevărata performanta a unor funcționari plătiți regește?

În fapt, cine conduce România?

Clanul D. a dat o lecție de putere, dar și de autoritate, atât românilor, dar și membrilor săi, reușind într-un mod inexplicabil, sa fixeze întâlnii cu șefii din interne și să fie așteptați la biserica rămasă cu ușa deschisă, sub acoperirea nopții!

Realitatea este tristă!

Pe ce motiv au fost recompensați cu stele de chestor și cu funcții mai bine plătite cei aflați la discuții?

Cine își mai aduce aminte de afacerile Clanului B. și înrudirile cu familia unui fost președinte? Dar de "mahmudeaua" prinsa la gatul soției fostului președinte, de o frumoasa piranda?

Încă o dovadă de putere și o garanție pentru afaceri?

În mod cert, focurile de pistol în miez de noapte nu înseamnă normalitate! Dar cine aplica Legea în România? Ce mai înseamnă Legea pentru români?

Timpul nu ne așteaptă!

În confruntarea pentru proverbialul "ciolan", candidații, indiferent de culoarea politica, au ajuns sa fie așteptați, precum Moș Crăciun!

Ce au primit românii în ultimii 33 de ani?

Nu cumva insomniile pentru binele României și generozitatea au fost exprimată prin promisiuni cu sacul, scumpiri în piață, fum în ochi și bolovani în cap pentru cei care au îndrăznit să mai creadă?

Viitorul se anunța unul colorat!

În mod cert, România se afla pe drumul speranței! Distinsul Mărgelatu și supraviețuirea în "Drumul Oaselor" marchează odiseea romanilor!

Mergem înainte, tot înainte, dar fără să cunoaștem ce ne așteaptă după coltul istoriei!

Vremuri mai bune fără niciun program de dezvoltare pe termen mediu și lung?

Resursele interne, inclusiv pământul românesc au fost vândute și încă mai sunt vândute la prețul unui kilogram de tarate!

Istoria ne îndeamnă la neuitare!

Romanii au nevoie de romanii! Romanii din diaspora își duc în suflet cu durere dorul de părinți, cat mai sunt printre noi și de casa părintească!

Cine mai gândește la România normala? Dar la România educata?

Analiza de intelligence nu oferă niciodată răspunsul, dar oferă indicii! Cunoașterea problemelor nu înseamnă și cheia succesului!

Ștefan M, un prieten, u excelent diplomat observator al Clubului de la Roma, îndeamnă la neuitare! Sa fie adevărat ca poporul roman și-a pierdut deja interesul, lăsând pe alții sa gândească în locul lui pentru viitor?

Cine conduce România?

Deși mai sunt 2 ani până la viitoarele alegeri, preocupați de viitorul copiilor noștri și fără să facem politica, va invitam la reflecții! Cine poate fi un candidat serios, neșantajabil, la Președinția României?

Antropologia structurală amintește că femeia este cheia casei și reprezinta legătura dintre Sfânta icoana și pământ! Sa însemne alternativa pentru o Românie normala, doamna Viorica președinte?

România încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

