Cât de periculos este să îți iubești țara? Protopopul Aurel Munteanu din Huedin a fost torturat în piața orașului timp de mai multe ore, după care i s-a înfipt un țăruș în gură!

Politica "ridicatului din umeri" nu mai ajută!

Unitatea românilor, atitudinea în fața nedreptăților, interesul pentru România de mâine, toate acestea au fost înlocuite cu o nedreaptă tăcere care aduce complicitate, cu un conformism care suna a obediență și cu indiferența care grăbește pasul unor semeni, chiar dacă un om zace inconștient pe treptele de la metrou.

Ads

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de Lege, memoria colectivă nu trebuie ștearsă!

Cine se face răspunzător de haosul controlat care ne înconjoară?

În mod cert, România are nevoie de speranță!

Coronavirusul a amețit mintea și sufletul românilor! Datoriile cresc, consumul crește, producția se apropie de zero, datoria externă a României a ajuns la peste 120 de miliarde de dolari! Facturile și iarna care bate la ușă îngheață deja sufletul românilor!

Ads

Experimentele au demonstrat deja că simțul civic al românilor a fost diluat!

Conștiința națională este împinsă, constant, dar sigur către prăpastia uitării!

Patriotismul este împins după ușă, a fi patriot fiind deja un posibil prilej de indexare ca naționalist extrem!

Cine câștigă din toate acestea?

Normalitate?

Se vorbește tot mai mult că suntem deja sclavii Europei! Drumul spre sparanghel să fie singura cale de a afla pâinea noastră pentru ziua de mâine?

Resursele strategice au fost vândute, pământul românesc a fost vândut și încă mai este vândut!

Părinții și bunicii care au făcut o Românie unită și frumoasă s-au stins cu durere în suflet, de cele mai multe ori uitați! Eroii sunt alungați din cărțile de istorie, precum Horea, Cloșca și Crișan, pentru ca dezrădăcinarea să fie mai ușoară!

Patriotism?

Păpușile manevrate și interesele naționale spulberate înseamnă viitorul nostru?

Dincolo de orice interpretare, minoritățile au dreptul firesc la exprimare!

Ca român, subscriu majorității și mă întreb totuși dacă apropiata Zi de 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri, va fi sărbătorită cu același fast la Budapesta, așa cum este sărbătorita și ziua de 15 Martie, Ziua maghiarilor de pretutindeni, în majoritatea orașelor din Transilvania?

Ads

Pe cine mai interesează adevărata semnificație a Monumentului celor 14 generali maghiari din Arad?

Cine mai are interesul să readucă adevărul istoric în granițele sale firești, atunci când ne gândim la atrocitățile de la Ip, Moisei și Trăznea?

Cine mai are vreme să audă strigătele de durere ale celor 29 de țărani romani, arși de vii într-o casă în comună Moisei din Maramureș?

Istoria nu uită!

Lui Dumitru Sarca i-au tăiat mâinile, lui Dumitru Chiș i-au scos ochii, iar lui Pavel Sarca i-au smuls unghiile de la mâini. Butcovan, supraviețuitor al tragediei de la Ip, mărturisește: "nu pot să uit nici drama prin care a trecut Gheorghe Leonte și soția acestuia, care era în durerile facerii. Bărbatul a plecat după moașă, dar pe drum a avut ghinionul să se întâlnească cu echipa criminală. Aceștia, sub amenințarea armelor, l-au întors din drum, iar odată ajunși în curtea casei l-au împușcat. Soției i-au scos copilul din burtă cu baioneta".

Ads

O altă tragedie s-a petrecut la cimitir cu Maria Sarca, de 40 de ani și Maria Olla, de 15 ani. "Cu toate că nu erau încă moarte au fost aruncate în groapă comună și îngropate de vii. În acea zi de 14 septembrie 1940, orice român întâlnit pe stradă sau găsit acasă a fost împușcat".

Ce am învățat din durerea acestor oameni?

Evreii din România și–au plâns mereu și își plâng părinții, frații, surorile și copiii, victime nevinovate împușcate doar pentru faptul că erau evrei! Respect și recunoștință pentru neuitare!

Cine își mai aduce aminte însă și de românii împușcați doar pentru vina de a fi români?

Cine mai vrea să își aducă aminte că pe 22 decembrie 1989, maiorul Aurel Agachi, șeful miliției economice din Târgu Secuiesc este linșat în plină strada de mulțime, "într-un ochi având înfiptă o monedă, în celălalt emblema de pe caschetă, în final încercându-se arderea acestuia prin aprinderea îmbrăcămintei"?

Cine se mai gândește oare la plutonierul Cheuchișan Liviu Teofil, din comuna Dealu, ucis în mod bestial, în prezența soției și a celor doi copii mici, "criminalii săi încercând să-l jupoaie cu furculița și să dea foc cadavrului"?

Ads

Cine își mai aduce aminte de Mihăilă Cofariu, romanul bătut în conflictul interetnic de la Târgu Mureș?

Realitatea obligă la reflecții și la măsuri urgente!

În câteva județe din centru țării, limba română nu se mai aude!

În urmă cu ceva timp, rugam prin intermediul bunilor prieteni Marcel Bărbătei și Victor Roncea, să nu uităm niciodată ca Transilvania a fost și este pământ românesc!

Analiza de Intelligence a sesizat de mult acest lucru! Dar cine vrea sa audă și cine poate să mai înțeleagă ce mai urmează?

Românii mai gândesc pentru români?

România încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.