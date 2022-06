Basarab Panduru, despre ocaziile Finlandei: De acolo e mai greu să ratezi

România a luat o gură de oxigen după 1-0 cu Finlanda pe stadionul Giulești. A fost prima vitorie a tricolorilor îmn Liga Națiunilor, după eșecurile cu Muntenegru și Bosnia.

Finlandezii ne-au pus mai probleme în repriza a doua, când au ratat câteva ocazii imense.

”Îmi e greu să fac o analiză pentru că nu ştiu cu ce ar trebui să încep. Sunt două reprize total diferite. O primă repriză în care arătăm bine, o a doua repriză în care arătăm foarte rău, dar avem şansa că avem 1-0 în spate. Cred că de frica antrenorului şi de felul în care au jucat în prima repriză am beneficiat. Ei au venit aici spunând că dacă vor câştiga, va fi un monument istoric.

Ads

În prima repriză, păreau că au venit cu sacul de jucării, de cadouri în spate şi nu puteau să se mişte. În repriza a doua, având 1-0 pe care trebuia să-l apărăm de frică, de nefrică şi până la urmă am făcut-o destul de bine. Ne-am retras, am încercat doar să ne apărăm şi să ajungem foarte la rar pe contraatac la poartă. Chiar şi aşa, am avut două ocazii prin Puşcaş.

Dar Finlanda a avut două ocazii mari, mari de tot. Singuri, pe şase metri, una o scoate Niţă, alta o dă peste poartă. Ocaziile lor au fost din cale afară de mari. De acolo e mai greu să ratezi decât să nu ratezi.

Mi-a plăcut prima repriză, aproape de ce trebuie să jucăm. Nu mi-a plăcut deloc a doua repriză. Singura scuză a fost că avem 1-0 şi că trebuia să-l apărăm”, a declarat Panduru, la Orange Sport.