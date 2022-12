Țara exotică în care turiștii români sunt umiliți periodic: „Toți au intrat fără probleme, în afară de noi, un indian, un afgan, un marocan”

Doi români care au ajuns în Mexic pentru ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță de vis au avut parte de o experiență nefericită, fiind returnați de pe aeroportul din Cancun fără a primi vreo explicație, arată adevarul.ro. Incidentul nu este primul de acest fel.

Unul dintre cei doi și-a povestit experiența pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself.

„Alertă intrare în Mexic. Am fost deportați de pe aeroportul din Cancun după ce ne-au ținut 1.5h într-o cameră fără pașaport și telefon. După aia au venit cei de la Immigration și fără nici o explicație ne-au pus înapoi pe avionul Cancun - Paris. Am avut listate cazări, zbor de întoarcere, itinerariu, eu și viza de State (prietena mea nu are viza de State) dar nu le-a păsat, erau fixați de la început să ne refuze intrarea în Mexic. Toți care am fost în avion au intrat fără probleme, în afară de noi, un indian, un afgan, un marocan”, a scris bărbatul.

Potrivit adevarul.ro, postarea a strâns o mulțime de aprecieri și de comentarii. Internauții au fost împărțiți în tabere diferite și au dezbătut cazul. În timp ce unii susțin că Mexic este o destinație turistică excepțională, iar mexicanii sunt primitori și nu au nimic împotriva românilor, alții au susținut exact contrariul.

„Dacă continuați să vă umiliți și insistați să călătoriți în mizeria aia de țară, aia e...”, a comentat cineva, aluzie la faptul că astfel de abuzuri au mai fost reportate de numeroși români care voiau să-și facă vacanța în Mexic.

„Eu am fost de nenumărate ori, pe ambele coaste, e o țară formidabilă cum sunt doar puține. Cultura, mâncarea, prietenia localnicilor e genuină și nu poți judeca o țară prin prisma unor oficiali temători de romii noștri”, a scris altcineva.

„Îmi pare, sincer, rău! Conjuctura actuală e de vină (romii și politica de frontieră) plus lipsa de competență a autorităților române. Un agrement cu Mexicul și câțiva polițiști români trimiși acolo sortau imediat problemele”, a fost altă remarcă.

Au fost și alți români care au întâmpinat probleme similare în Mexic.

„Bună... și noi am fost deportați din păcate pe 14.10 anul acesta, întorși pe zborul Cancun- Madrid, fără să ne dea în mâna pașapoartele. Tot așa, abuziv și fără nicio explicație. Am făcut sesizări peste tot, până acum nimic”, a comentat o turistă, care a revenit ulterior cu precizări: „Am încercat să obținem prin intermediul Ambasadei României în Mexic măcar motivele ptr care am fost respinși, noi fiind amândoi funcționari publici în România. Până acum nu am primit niciun răspuns. Am contactat agenția de turism cu care am luat vacanță, chiar și hotelul, încercând să recuperăm măcar ceva din preț.”

„Salutare! Am pățit ceva asemănător în noiembrie. Dintr-un total de 600 de persoane (dintre care 25 de români) care am fost în avionul de pe ruta Amsterdam - Cancun, doar pe mine și prietena mea ne-au oprit și ne-au ținut în respectiva „cameră” vreo 5 ore după care ne-au dat viza. Am avut toate documentele printate, copii color de pe pașaport/buletin. În tot acest timp îi auzeam cum vorbeau în spaniolă și ne spuneau că suntem țigani și că mințim tot ce susținem. Din cauza acestui risc de a te întoarce, nu recomand nimănui Mexic”, a fost altă postare.

Nu este pentru prima dată când turiștii români sunt umiliți în Mexic. În ianuarie 2021, zeci de turiști români au fost blocați pe același aeroport. Mexicanii au refuzat să le acorde viză și i-au ținut în condiții inumane, deși oamenii plătiseră sume importante pentru a-și petrece vacanța în acea țară.

În replică, presa din Mexic susținea că tot mai multe grupările infracționale conduse de români au acționat acolo în ultimii ani. Astfel, autoritățile mexicane ar avea, în opinia lor, motive întemeiate să-i privească pe români cu rezerve.

Nu în ultimul rând, presa mexicană a scris că cel puțin sute de romi proveniți din România încearcă anual să intre ilegal în Mexic, iar de acolo la fel de ilegal să ajungă în SUA. Canada ar fi, totodată, o altă rută prin care aceștia ar forța intrarea în Statele Unite ale Americii.