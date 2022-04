Un turist român cazat la un hotel a descoperit în cameră un obiect care pare a fi un scaun și nu a înțeles care e utilitatea acestuia.

Nedumerit, bărbatul a postat pe pagina sa de pe Facebook o poză cu piesa de mobilier și i-a întrebat pe urmăritorii paginii sale la ce folosește acesta.

"Prima oară când am fost la un hotel mai de doamne-ajută, n-am știut că tre să bag cardul de acces în fanta aia de lângă ușă, așa că am stat toată noaptea pe întuneric și fără curent (mi-a fost târșă să întreb la recepție care-i faza). Acum am ajuns din nou la un hotel mai de doamne-ajută și nu știu la ce folosește chestia asta"

Ce răspunsuri a primit

"Scaun moale."

"Întrebarea e dacă încape în valiză."

"Atâta filosofie degeaba. A fost tot un român înainte și a plecat cu șezutul. Ce-o fi, ce n-o fi, ia tu restul."

"E ca un gherghef, în caz că te pocnește cheful să le dai peste nas cu tradițiile noastre și să țeși un covoraș."

"Din comentariile specialiștilor, pare că ești totuși la un hotel ieftin."

"Nu au avut bani sa facă un scaun întreg."

"Întreabă-l pe Marica că el a mai folosit."

"Pentru genți. Sa nu stai aplecat când despachetezi. Pentru că oamenii de regulă le pun pe pat cu roțile murdare. Asta ca să nu se aplece."

"Pentru tava cu masă când ceri mâncarea in cameră."

"Pare ușor de luat în spate."

"Bine că nu ai dat de un veceu Japonez. Atunci să vezi dilemă".

"Acolo îți pui hainele la uscat."

"Ăla e patul pe care te culci când e cald, ca să intre aerul si de jos."

"Punga cu pungi se pune pe el. E cu dedicație."

"Nu e scaun! E masă de table."

"Dedesubt se pune olița dacă te taie peste noapte."

"Bagă cartela în fanta de la ușă ca să-l activezi."

"Pe ăsta stai cuminte până vine cineva să-ți explice la ce folosește fanta aia de lângă ușa.

Poate fi și o operă de artă contemporană."

"Nu ai încercat sa vezi dacă se poate plia? Ar putea fi băgat în geamantan și sigur i-ai găsi o utilitate pe acasă."

"Ăla e pentru întins șosete, chiloți, se întâmplă să mai clătești dacă nu ai de schimb!"

Experiențe trăsnite trăite de români în hoteluri

În comentarii, mulți dintre urmăritorii paginii relatează situații amuzante pe care le-au trăit în hoteluri.

"Eu am făcut baie la Paris într-un hotel (da, știu, nu e recomandat, dar era necesar) și când sa scot dopul, n-am găsit lanțul!!!

Da' mi-a fost rușine să întreb la recepție cum scot dopul. Așa că am purces la scobit cu vârful unui briceag. Până am văzut rozeta pe peretele căzii sub baterie și mi-am dat seama că nu e doar un preaplin.

După care am purces la bărbierit. Obișnuit cu economia de apa la bărbierit, fac aceeași greșeală: "pun" dopul la lavoar, fără să cercetez în prealabil "dispozitivul". Aici a fost teroare, capătul pîrghiei era ascuns după bateria de lavoar, așa că a durat mai mult. Da, au fost și aici tentative cu vârful briceagului."

"Și probabil cam toți care am ajuns prin țări străine și prietene și civilizate prin anii '90 ne-am lovit de chestia cu cartela pentru deschis ușa. Eu m-am prins în Atena să deschid ușa camerei de hotel, dar am pipăit toată camera și baia după întrerupătoare. Nu le-am găsit, și înainte să mă revolt la recepție că ce căcat de hotel este, a trebuit să fac pipi că eram grăbită tare, dar pe întuneric și cu ușa camerei deschisă spre hol să văd naibii ceva totuși. Și după m-am făcut de râs la recepție. Probabil nu eram prima, ca grecoaicele nici măcar nu au zâmbit. Welcome to Europe, cred că au vrut să spună totuși."

"Când am ajuns pentru prima oară într-un hotel, la Budapesta am băgat cartela în toate fisurile porții, de la stânga la dreapta, de la dreapta în stânga, sub pragul ușii, deasupra, a fost pentru prima dată când i-am înțeles pe românii care ii urăsc pe unguri, plângeam și nu înțelegeam de ce n-am și eu o cheie clasică pe care s-o bagi în broască.

Plângând, cum ziceam, m-am lepădat de demnitatea mea și am decis să cobor la recepție ca să-i întreb cum intru în cameră. Am împins o ușă pe hol, n-am citit ce scria pe ea, am coborât scările și a început să sune sirena. Am scos tot hotelul în stradă, declanșasem sistemul de alarmă când am decis să nu iau liftul. Nu-mi amintesc restul, eram prea șocată. Am îngropat adânc ziua aia. Deci. Orice ar însemna scaunul ăla, NU TE DUCE LA RECEPȚIE SĂ ÎNTREBI."

"Stăteam în camera, pe întuneric, și mă gândeam: cât ghinion pot să am! Aute, ajung și eu la un hotel ca lumea și atunci se ia lumina! După care am ieșit în față hotelului și am avut un moment de inteligență: e stricată doar la mine în cameră! Și am anunțat la recepție."

"Uneori sunt lucruri comice la hoteluri. Asta e tot la un hotel "mai de doamne ajută" în Las Vegas.În lift etajele erau numerotate fără toate numerele care conțineau cifra 4. Am aflat de ce. Vin mulți, mulți chinezi care sunt înnebuniți de jocuri de noroc și lasă mulți, mulți bani acolo, iar cifra 4 la ei e ghinion. Toate indicatoarele în hotel erau scrise în engleză și chineză."

"Eu stând la hotel în frig încălzindu-mă cu uscătorul de păr din cauză că nu știam că acel card activează cumva și căldura."

"Bine că ai nimerit camera. Pentru o experiență de cinci stele și senzația de escape room - recomand eu un hotel la Atena care NU ARE NUMERE LA CAMERE. Au un sistem de semne și culori. Stai la ușa cu pătratul pe fond verde. Dacă eșți daltonist sau vii mai abtiguit și ții cartonașul ăla de ti-l dă la recepție invers și vezi romb în loc de pătrat - ai belit-o."

"Britania, 2017. Iesita din țară de ...4 sau 5 ori până atunci.

Închideai ușa, nu "clănțănea". Deschideai ușa cu cardul ... clănțănea. Am decis să mă culc cu scaunul proprit în clanță. După am aflat că e sistem de închidere automată. Atunci am ieșit și eu în lume, practic."

"Eu mă miram cum se aprinde lumina pe etaj când cobor eu din lift, cum știau că mă dau jos din lift."

"Am nimerit la un hotel în Paris în ianuarie, doar pentru dormit o noapte, eram în treacăt, nu era nasol, găsisem oferta la 65 de euro. Ajung seara târziu în cameră, făceam pe mine, mă scăpa rău pipi ...Ah bine, uite baia! Deschid, văd dus, văd chiuvetă dar nu văd wc ul.

Doamne ferește zic, să vezi că e afară, la comun ...Asta mi trebuie dacă iau la oferte! Mă așez pe pat și mă uit în jur...chiar așa? Dar nu era scris, că doar mă uitasem la condițiile camerei...Și când mă uit mai bine mai văd o ușă...zic, ce o fi acolo? Nu cumva vreo ușa comunicantă cu alt apartament, cum mi s-a întîmplat la Lisabona, de a trebuit să schimb camera la ora 1 noaptea? Mă ridic și deschid ușa, ce să vezi, wc-ul!"