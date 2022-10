Românii care visau să se întoarcă în țară, dar și-au făcut o fermă în Canada: "Am muncit din greu 30 de ani. Ai noștri nu ne vor acasă"

Printre românii care vor să înceapă o viață nouă, să își construiască o casă la țară și să facă agricultură sunt și cei care trăiesc peste granițe.

Este cazul unei familii care a muncit 30 de ani în străinătate și avea planuri să revină în țară și să cumpere un teren. După mai multe încercări eșuate, aceștia au renunțat și au făcut gospodăria la care visau în Canada, după cum a relatat o româncă pe Facebook:

"Am pierdut trenul...

O trecut ceva ani de când încercăm să ne întoarcem la origini. Am fi dorit să găsim ceva asemănător cu ce avem momentan. Însă pe parcurs am înțeles că acasă sunt cu totul altfel de reguli și mentalitatea la nivel înalt lasă de dorit. Ne-am entuziasmat de atâtea ori, doar ca să aflăm că nu există documente adecvate pentru a putea cumpăra terenul dorit.

Si asta pentru că am apelat la notari pentru a verifica și înțelege statutul acelei proprietăți. Cum pot cumpara ceva... să mă trezesc că într-o zi cu soare bate cineva la ușă, cică e John din Anglia, care se dă drept moștenitor, pierdut printre rândurile niștor acte care nu au existat până la acel moment. O debandadă completă."

Cum a ajuns hectarul de la 1000 la 10.000 de euro

"Am început să căutăm de pe vremea când hectarul era în jur de 1.000-1.500 de euro. Același proprietati încă mai sunt pe piață astăzi cu uimitoarele prețuri de peste 10.000 de euro hectarul... și cu același lipsuri de documente.

Încă nu am câștigat milioane de dolari la loterie, și nici că le voi câștiga vreodată... pentru că nu joc. Parcă și acum mi-aduc aminte... eram la o terasă pe undeva la mare, cu mulți, mulți ani în urmă, și-o venit o tanti cu un papagal printre mese, papagalul a luat un pliculeț din coșul doamnei și scria așa "vei munci din greu toată viața, niciodată nu vei câștiga la loto". Am râs atunci, acuma plâng... o avut dreptate."

Lipsa actelor, o problemă în achiziționarea unui teren

"Dacă îți dorești atât de mult să vinzi acel teren, de ce nu își fac actele necesare pentru a putea face o tranzacție legală? Apoi mai sunt mulți deștepți care "donează" teren, și poți face tot ce dorești... să îți construiești casă, clădiri... gospodărie... cu alte cuvinte tot ce doresc ei este de a nu se deteriora terenul și să fie lucrat/ folosit de oameni gospodari, în timp ce ei dețin statut de proprietar. Stai puțin așa... deci eu să investesc, să fac totul țita de mâța iar tu să colectezi caimacul după ce se răcește laptele? Stai așa că nu-i așa.

Apoi chestia cu arendarea mă omoară. Șe faci frate dacă arendatorul decedează și nu sunt moștenitori? "Trezești" omul de fiecare dată când expiră contractul să-l întrebi dacă este mulțumit de arendator și dacă vrea să continue contractul? Uimitor cât de încurcate sunt lucrurile."

Prețurile s-au dublat

"Momentan este plină țara cu terenuri puse la vânzare, dar sunt tare curioasă ce așteaptă mulți. Foarte mulți se joacă cu prețurile, mai rău ca la stock market. Te mai și miroase că ești pe alte meleaguri... pac s-o dublat prețul și te ia de necunoscător, plus că vine cu alte povești."

"Ai noștri nu ne vor acasă"

"Și uite așa continuam să ne vedem de treabă la 7000 de km tot printre străini, că ai noștri nu ne vor acasă și pe deasupra îți mai dau si-o palmă să te trezești la realitate.

Am pierdut trenul... trebuia noi să ne trezim un pic mai repede, să nu ne uităm cum pleacă din gară cu lacrimi în ochi.

Vă pup. Îmi este tare dor de voi, de țară. Au trecut vreo 17 ani de când nu am mai simțit adierea vântului la marginea mării, roua de pe frunze și aerul curat al muntilor Carpați. Am muncit din greu 30 de ani cu gândul că într-o zi vom putea reveni. Personal nu am plecat din țară că am vrut, am fost doar un geamantan dus pe rotile peste mări și țări.

Vă las aici câteva poze cu munca noastră, o bucățică de pământ unde muncim 24/7. Eram mai bucuroși dacă pozele erau cu timbru de origine. Mergem înainte... cu gândul acasă.

Vă urez multă sănătate și pace sufletească de pe meleagurile Canadei", a scris românca pe grupul Mutat la țară - Viața fără ceas.