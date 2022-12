Familia de români care s-a mutat din Londra într-un cătun în Apuseni: "Liniștea la care tânjeam atât de mult"

Mulți români au cumpărat o casă la țară în ultima perioadă. Unii o păstrează pentru vacanțe sau weekenduri, alții au făcut schimbări radicale și au renunțat cu totul la viața din oraș.

Este cazul unei tinere care s-a mutat din Londra, împreună cu soțul și fetița lor, într-un cătun din Apuseni, după cum a scris femeia pe Facebook.

"Am lăsat în urmă cu un an viața londoneză și ne-am retras într-un cătun în Apuseni pentru a savura liniștea la care tânjeam atât de mult.

Cum ne simțim? (întrebare des întâlnită). Păi obosiți, dar mergem mai departe cu entuziasm să finalizăm proiectele ce sunt în implementare, turism, fermă și poate cafeneaua din cătun anul următor dacă timpul și partea financiară ține cu noi.

Există regrete? Că de obicei ele apar atunci când ai momente grele, ne e dor de viața agitată? Uneori, dar putem ajunge la ea ușor, iar pentru cei ce poate această postare îi va ajuta, dacă nu te acomodezi nu e capăt de lume, orașele și țările dezvoltate nu se mută de pe hartă, iar dacă ai fost o dată, să te întorci va fi ușor pentru că știi pași și drumul.

Noi avem o fetiță care e soare pe pământ și pentru ea luăm contact cu societatea aglomerată zi de zi, activități, grădi, petreceri etc, iar când va veni momentul să aleagă, ea va alege ce va considera că îi oferă oportunitățile potrivite și ce va avea nevoie la momentul respectiv.

Dacă momente, sentimente și trăiri ce nu se găsesc la oraș te cheamă… încearcă… poate îți vei găsi împlinirea… sau poate nu, iar dacă nu o vei face, mereu poți să te întorci de unde ai plecat.", a scris tânăra pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

"Vom renova casa bunicului"

Familia s-a mutat în casa bunicilor, după cum au anunțat în luna februarie a acestui an.

"Planul bine pus la punct, vom renova casa bunicului ce nu a mai fost îngrijită de peste 10 ani și vom locui într-un cătun complet izolat și vom încerca să dăm viață atât locului, cât și sufletelor noastre.

Totul minunat până aici, treaba a început realmente când am intrat în casă și am zis: cred că totuși nu a fost o idee grozavă doar noi doi să ne apucăm de așa lucrare fără să știm nici cum se ține o pensulă în mâna (eu în imobiliare, soțul șofer pe camion, iar micuța noastră șomeră / are doar 2 anișori).

Până acum am terminat două camere, suntem în plină desfășurare cu bucătăria și baia.

Casa e mare și are nevoie de multă atenție, iar noi suntem tot mai buni în fiecare zi, în special soțul meu care mă surpinde în fiecare zi cu tot ce face (el fiind de la oraș).

Am luat decizia de a ne întoarce în România și de a renova casa copilăriei mele, iar de dealul apropiat am construit un Dom care va servi în scop turistic.

Casa veche este formată din două clădiri, cea de lemn o vom renova pentru noi, iar cea de cărămidă pentru clienți", a explicat tânăra în prima parte a anului.

"O comunitate de tineri ce puneți țara pe roate"

Cei mai mulți îi felicită pentru decizie, în comentarii. Alții mărturisesc că se pregătesc să ia decizii similare.

"Bravo copii! Sunteți o comunitate de tineri ce puneți țara pe roate, sper ca zona Apusenilor să devină ceea ce vă doriți voi."

"Fraților, dacă mă retrag, vin și eu pe acolo, că trebuie să fie o comunitate de vis din câte se aude."

"Frumos spus, și noi am venit la țară după 40 de ani de oraș, în primul an parcă îmi doream să mă întorc. Dar acum după 2 ani nu mai pot să stau la oraș, avem în continuare apartamentul în oraș, dar mai mult de 3 zile nu putem sta, ne simțim inutili să stăm să nu facem nimic pe-afară! Primii 2 ani îs mai grei!"

"Și noi urmează să facem pasul de a ne întoarce la toamnă din Londra."

"La cum evoluează societatea și la cum sunt oamenii în ziua de azi, curând va veni și ziua în care o să vă felicitați pentru decizia luată, să trăiți liniștiți departe de lumea dezlănțuită."

"Eu cred că nu regretați deloc. Oare sunt mai frumoase betoanele și clădirile înalte? Aglomerația? Stresul? Cu cât orașul este mai mare și mai populat cu atât este mai stresant. Liniștea și priveliștea de lanuri întinsă e terapie pentru suflet".