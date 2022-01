Un român din Italia a primit interdicția de a se apropia de copiii și de nevasta sa după ce a bătut-o pe femeie pentru că nu a făcut la timp prânzul. Pentru a-l denunța, femeia a fugit desculță 7 km.

Incidentul a avut loc joi, 13 ianuarie 2022, în localitatea italiană Mezzano, provincia Viterbo din Lazio.

”Doamna, după ce a mers 7 kilometri pe jos fără încălțăminte, a ajuns la noi cu ajutorul unui șofer căruia i-a cerut să o aducă cu mașina”, a povestit, pentru ziarul local Corriere di Viterbo, comandantul carabinierilor din localitatea Farnese, situată în aceeași provincie.

”Era turbată, plină de sânge, avea obrazul umflat și hainele rupte. Ne-a cerut ajutor, spunându-ne că, cu câteva ore înainte, fusese bătută de soț. Bărbatul se întorsese acasă de la muncă la 11:30 și s-a înfuriat pentru că ea nu gătise încă prânzul. La un moment dat, femeia a reușit să sune la 112, dar soțul i-a smuls telefonul din mână și l-a aruncat în focul șemineului”, a mai relatat carabinierul.

Potrivit femeii, soțul său a fost agresiv cu ea de când s-au căsătorit, în urmă cu zece ani, dar nu l-a denunțat până acum niciodată.

”Cei doi copii, un băiat de 11 ani și o fată de 15 ani, nu se întorseseră încă de la școală, iar ea a fugit înainte ca aceștia să ajungă acasă. De teamă să nu fie bătută din nou, când a ieșit din casă, femeia a luat cu ea și un cuțit, iar bărbatul a pus mâna și el pe un cuțit și a început să o urmărească, dar după puțin timp s-a întors în locuință”, a adăugat militarul italian.

Cei doi români lucrează în Italia pentru un antreprenor, Pietro Camilli. Casa lor este situată pe un teren agricol izolat deținut de acesta. Când au ajuns la locuința agresorului, acesta a devenit violent, acuzând carabinierii de abuz.

”Totul în fața copiilor, care erau dezorientați. Eram în cinci și nu am reușit să-i punem cătușele, fiindcă opunea rezistență pasivă, până când unul dintre copii nu a urcat în mașină împreună cu el. În plus, percheziționând locuința, am găsit trei sticle de bere goale și stropi de sânge. Referitor la asta, bărbatul ne-a spus inițial că era sânge de animal domestic, dar a recunoscut apoi că aparținea soției sale”, a încheiat carabinierul.

În locuință, oamenii legii au mai găsit o pușcă de vânătoare cu cinci cartușe de calibrul 16, pentru care bărbatul nu deținea permis.

Vineri, soțul agresiv a primit interdicția de a se mai apropia de copii și nevastă.

Angajatorul celor doi soți a pus la dispoziția româncei și a celor doi minori un apartament aflat la circa 30 de kilometri distanță, în timp ce bărbatul a rămas în casa de pe terenul agricol deținut de antreprenorul italian, monitorizat fiind de o brățară electronică, potrivit rotalianul.com

Următoarea înfățișare a agresorului în fața judecătorului va avea loc pe 18 ianuarie.